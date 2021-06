Pandemie covidu z České republiky pozvolna ustupuje. A spolu s tím klesají i počty zemřelých. S koronavirem v těle nyní skonají dva až čtyři lidé denně.

Čekání na nulu v kolonce „úmrtí“ se ale stále protahuje. Naposledy v Česku neskonal nikdo s covidem před dlouhými devíti měsíci, konkrétně loni 2. září.

Nejstarší už jsou chráněni

Dílčí dobrou zprávu přinesl tento týden Český statistický úřad. Už v jarních měsících přestal koronavirus kosit ty nejstarší. „Úmrtnost u osmdesáti a víceletých obyvatel se v dubnu již vrátila k předpandemickým hodnotám,“ uvedla vedoucí oddělení demografické statistiky úřadu Terezie Štyglerová.

Pozitivní vývoj byl u nejstarších seniorů vidět už v březnu. Do souvislosti to lze dát s očkováním. Právě lidé nad osmdesát let patřili k prvním prioritním skupinám, ke kterým se dostaly vakcíny proti covidu.

Aktuálně je alespoň první dávkou naočkováno už 78 procent z nich. Dalších zhruba deset procent na první vpich nadále čeká (především u praktických lékařů).

Devět z deseti úmrtí připadá na seniory

Bližší pohled na čísla za celou dobu pandemie ale ukazuje, že drtivá většina úmrtí s koronavirem jde právě na vrub nejstarších Čechů a Češek.

Z více než třiceti tisíc obětí jich bylo 44 procent ve věku nad osmdesát let a 46 procent ve věku od pětašedesáti let do osmdesátky. Na lidi, kteří ještě nedosáhli důchodového věku, tak připadá desetina ze všech koronavirových úmrtí. A jen každý padesátý mrtvý byl mladší padesáti let.

Přesto lze mezi obětmi pandemie najít i děti. Nejmladší byla dívka z Trutnovska, která neoslavila ještě ani první narozeniny. Skonaly také dvě dívky ve věku čtyři a osm let či tři chlapci (11, 16 a 17 let).

Neúspěšné Česko

Přestože v posledních dnech narůstají počty zemřelých s koronavirem již jen o jednotky denně, v celkovém množství obětí za celou dobu pandemie patří Česko mezi nejzasaženější státy Evropy.

V přepočtu na obyvatele jsou na tom na starém kontinentě hůře už jen Maďaři a obyvatelé Bosny a Hercegoviny.

Zatímco v Česku zemřelo s koronavirem 2,8 tisíce lidí na každý milion obyvatel, například v Německu to bylo skoro třikrát méně.