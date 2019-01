STARÉ MĚSTO - Jeden mrtvý muž a jeho těžce zraněný kolega, to je smutná bilance čtvrteční nehody na obchvatu Starého Města, která ve vteřině změnila život několika lidem.

„Řidič osobního vozu jel po silnici I/55 ve směru na Huštěnovice a chtěl u místní panelárny odbočit z hlavní cesty na vedlejší komunikaci. Při brzdění do něj však zezadu narazil vůz Tatra. Osobní automobil náraz odhodil do protisměru pod kola dalšího nákladního vozu s návěsem. Malé auto kolize zcela zdemolovala. Jedenatřicetiletý řidič osobního vozidla utrpěl těžké zranění a v současné době leží ve zlínské nemocnici. Jeho spolujezdec, kterému bylo devětatřicet let, nehodu nepřežil,“ popsala tragickou událost mluvčí uherskohradišťské policie Jitka Zámečníková.

U nehody zasahovali také muži z Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje. „V prvé řadě jsme se soustředili na rychlé vyproštění zraněného řidiče. Za použití speciálního vyprošťovacího a hydraulického zařízení jsme uvolnili sevření kolem jeho těla a vytáhli ho ven. Okamžitě jsme ho předali do péče lékařů, kteří ho převezli do nemocnice. Řidiči nákladních aut vyvázli z nehody bez zranění,“ informoval mluvčí krajských hasičů Ivo Mitáček. Oba muži v osobním autě byli podle Mitáčka připoutáni bezpečnostním pásem. Řidiči se aktivoval airbag a částečně zmírnil těžký střet s kamionem.

Na místo nehody musela přijet také psycholožka Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje Soňa Pančochová. „Mým úkolem bylo poskytnout odbornou pomoc kolegům a příbuzným. Později jsem navštívila také pozůstalou rodinu,“ vysvětlila psycholožka hasičů.

Nehoda zablokovala provoz ve Starém Městě na tři hodiny. Nákladní vůz totiž skončil v hlubokém příkopu u cesty.

Tragická dopravní nehoda se stala také včera krátce po třetí hodině ranní mezi obcemi Milovice a Zdounky na Kroměřížsku. Řidič osobního auta vyjel ze silnice a bočně narazil do stromu. Čtyřicetiletý řidič havárii nepřežil, dva spolucestující odvezli záchranáři do nemocnice k dalšímu ošetření, další osobu ošetřili zdravotníci na místě.

