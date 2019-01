STARÉ MĚSTO - Nehodu vozu Renault Clio a dvou kamionů ve čtvrtek 27. září na silničním obchvatu u Starého Města na Uherskohradišťsku nepřežil spolujezdec v osobním autě, řekl mluvčí krajských hasičů Ivo Mitáček. V září jde již o deváté úmrtí na silnicích Zlínského kraje.

Řidič vjel do protisměru, kde se čelně střetl s kamionem. | Foto: DENÍK/ Stanislava Rybičková

Podle Mitáčka osobní automobil odbočoval a zezadu do něj narazil domíchávač, který včas nezabrzdil. Náraz pak renault odhodil do protisměru přímo pod další nákladní vozidlo. "Osobní auto zůstalo totálně zdemolované na silnici. Spolujezdec byl na místě mrtev, zraněného řidiče hasiči vystříhali. Je to další z otřesných nehod posledních dní ve Zlínském kraji," uvedl Mitáček.

Podle mluvčí uherskohradišťské policie Jitky Zámečníkové bylo zemřelému devětatřicet let. Jeho o osm roků mladšího kolegu převezli zdravotníci do nemocnice ve Zlíně. Oba muži pocházejí z Uherskohradišťska. Nákladní vůz včetně přívěsu se po nehodě převrátil na bok do příkopu. Řidiči obou kamionů vyvázli bez zranění. Místo havárie bylo déle než hodinu neprůjezdné. Dopravu odkláněla policie, která další okolnosti havárie vyšetřuje.

Nehoda je pokračováním tragické zářijové série ve Zlínském kraji. V úterý u obce Zašová na Vsetínsku také po střetu s kamionem zahynul jednašedesátiletý muž. Minulý pátek nepřežil dvaatřicetiletý řidič střet s vlakem v Bojkovicích na Uherskohradišťsku. Další lidé umírali na Vsetínsku. Při havárii u obce Horní Bečva zahynuli dva Slováci, třetí z nich podlehl zraněním v ostravské nemocnici. Tam po nehodě poblíž Dolní Bečvy zemřela i těhotná žena. Šofér Škody Favorit zase nepřežil náraz do stromu u části Valašského Meziříčí Brňov. Úmrtím devětadvacetiletého řidiče malé dodávky skončila i srážka několika aut u Břestu na Kroměřížsku.