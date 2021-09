V posledních měsících však prošel velkou proměnou a od nadcházející soboty se má stát novým turistickým lákadlem. Otevře se zde muzeum věnované Františku Kupkovi, od jehož narození tento měsíc uplyne 150 let.

"Jsou to asi tři roky zpátky, co majitelé dům začali nabízet k prodeji. Město o něj mělo zájem. Dvakrát záměr koupě přišel na jednání zastupitelstva, ale dvakrát rozdílem jednoho hlasu neprošel. Vzhledem k fungování automobilky v našem regionu jsme přitom měli strach, aby tady nevznikla nějaká další ubytovna a tento Kupkův odkaz by tak zmizel v nenávratnu. Nakonec se dům rozhodl koupit jeden ze zastupitelů - pan Karel Brázdil s tím, že na základě nájemní smlouvy nám pronajal tři místnosti v přízemí, které je původní. Od privátní části domu budou odděleny," vysvětluje místostarosta Dobrušky Miroslav Sixta.

Dům čp. 323 je součástí takzvaného Horského předměstí Dobrušky, to spolu s dalšími vyrostlo za hradební zdí v průběhu 17. a 18. století. První písemná zmínka o něm pochází z roku 1685. Většina původní zástavby lehla popelem při velkém požáru města v roce 1806, jádro této budovy je však původní. Tady František Kupka dělal své první krůčky jak v životě, tak ve výtvarném umění. Svůj talent pro malbu projevoval už v dobách, kdy se učil sedlářskému řemeslu.

Novou fasádu nyní nad vchodem zdobí velký nápis Dům Františka Kupky. Vrátí se na ni i zmíněná tabulka odkazující na zde prožité dětství a dospívání tohoto světoznámého malíře a nově tu bude umístěna cedule lákající turisty nejen sem, ale také do dalších expozic Vlastivědného muzea.

V nově upravených interiérech zůstává i kus historie. Třeba díky odhalené a obnovené dekoraci stropů. "Při rekonstrukci se podařilo objevit taky tento trám, který je jedním z nejstarších v Dobrušce, pamatuje ještě Františka Vladislava Heka," dozvídám se další zajímavost při prohlídce chystaného muzea.

Reprodukce známých děl

Návštěvníci se tu seznámí nejen s historií domu. Časová osa jim přiblíží jak životní osudy Františka Kupky, tak vývoj jeho umělecké tvorby. Stěny zdobí reprodukce známých Kupkových děl, ale nebude tu chybět ani originál akvarelu Bretaňské skály. Druhá místnost zachycuje jeho působení v československých legiích. "Návštěvníci si tu mohou prohlédnout prapor Roty Nazdar, legionářskou uniformu, tvořil různé věci a mezi nimi uniformy pro legie," poukazuje Miroslav Sixta.

Koutek s "olympijskými" holínkami pak připomene, že Kupkova Dvoubarevná fuga inspirovala tvůrce oblečení pro českou výpravu na Olympijské hry v Londýně v roce 2012.

Třetí místnost je interaktivní a je přístavbou, původně tu byly chlévy. Muzeum se slavnostně otevře v sobotu v 17 hodin a první den bude přístupné až do 21. hodiny. Po zbytek září pak každý den kromě pondělí od 9. do 17. hodiny, v říjnu o víkendech a od listopadu do března na objednání. V dubnu opět najede na víkendový provoz a od května bude mít opět otevřeno každý den kromě pondělí.

Podobu domu čp. 323 zachytil v roce 1895 Kupkův současník, dobrušský naivní malíř a písmák Alois Beer. Měl obdélný půdorys, sedlovou střechu a štít do Svatodušské ulice, dnešní ulice Františka Kupky. Sklep byl vydlabán do rostlé skály a dochovala se v něm původní studna.



Rodina Kupkova dům prodala v roce 1892 a mezi čp. 323 a 324 byl v roce 1906 vložen řeznický krám. Prostory časem přestaly stačit a v roce 1925 bylo zažádáno o zřízení chladírny a zvětšení domu o celé patro. Při následné přístavbě se mu pak dostalo současné podoby.