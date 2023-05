Karavanová horečka se nevyhýbá ani osobnostem, které známe z divadel a televizních obrazovek. Kam se letos chystají Bára Munzarová, Alice Bendová, Lucie Křížková a Monika Leová ve svých obytných vozech?

Alice Bendová. Ilustrační snímek | Foto: se svolením Alice Bendové

Svoboda pohybu, možnost kdykoliv změnit plány a neomezovat se velikostí kufru. To jsou jen některé z důvodů, které zavedly čtyři slavné ženy ke karavaningu. Pro některé je „roadtrip“ příjemným zpestřením, pro jiné téměř životním stylem. Kde je můžete potkat během letošní sezóny?

Alice Bendová: Hlavně chládek a noční klid

„Vždycky jsem měla nejradši cestování autem,” tvrdí moderátorka a herečka Alice Bendová, která se o své cestovatelské zážitky dělí na instagramovém profilu. „Zastavíte si, kde chcete, můžete se protáhnout, napít, najíst a během týdne procestujete několik zemí. Je to svoboda.“ Nedávno se tak se svým přítelem Michalem Topolem rozhodla pořídit si vlastní obytné auto, které jí takovou svobodu umožní v nejvyšší míře.

K jeho vlastnictví přistoupili prakticky, a když zrovna necestují, pronajímají karavan dalším cestovatelům. „Pojali jsme to trochu jako byznys, protože nemá smysl, aby nevyužité auto stálo před domem,“ vysvětluje Alice.

„Kvůli tomu jsme se ale zatím nedostali dál než do Itálie, auto je totiž pořád někde v luftě,“ směje se.

Velký obytňák, ve kterém přespí až pět lidí, vybíral pár velmi pečlivě. „Obzvlášť mi záleželo na tom, aby byl v koupelně uzavíratelný sprchový kout. Jinak si nacákáte úplně všude včetně záchoda, a to by mi vadilo,“ říká Alice.

Přestože ji velmi láká kempování nadivoko, prozatím nocovali v kempech. Právě ty italské a rakouské prý poskytují nejen potřebné služby, ale hlavně krásné prostředí, čistotu a ticho. „Dost si potrpím na noční klid,“ vysvětluje Alice, z čeho má u českých kempů trochu obavy. „Na dovolené se chci vyspat, nesnesla bych, aby mi někdo křičel pod oknem. A v Rakousko jsou v tomto ohledu dost striktní.“

Karavanem s dětmi: Zapojte je do plánování a buďte připravení improvizovat

Jelikož si Alice v létě ráda užívá chládek, o prázdninách se s přítelem vydá nejspíš do hor, druhým největším lákadlem jsou severské země.

A sedne si někdy Alice i za volant? „Zatím jsem to řídila asi pět minut a měla jsem pocit, že se nevejdu ani na širokou silnici. Takže jsem volant zase předala příteli,“ směje se herečka. „Přitom dokážu řídit i velkou dodávku. Ale prý je to jenom o zvyku, takže uvidíme.“

Bára Munzarová: Jachting, dovolená i divadelní kočování

Herečka Bára Munzarová je naopak za volantem jako doma a nemá problém ani s řízením obřího karavanu s délkou přes sedm metrů. „Jako dcera automobilového závodníka mám všechno docela dobře v ruce,“ odhaluje herečka pozadí své lásky k řízení. „Naší starou obytnou Avií jsme v dobách mého dětství najezdili tisíce kilometrů jak po Čechách, tak po celé Evropě, a už tehdy mě tatínek občas na tajňačku pustil za volant. Takže řídit nejen umím, ale je to i moje velká radost.“

K pořízení velkého karavanu existoval dobrý důvod - Bářin manžel, herec Martin Trnavský, je vášnivý jachtař třídy Finn a často potřebuje uskladnit všechny nezbytnosti na loď. Do zadního úložného prostoru ale manželé někdy naloží i malý skútr, který se hodí na výlety a prozkoumávání okolí.

Na cestování s obytným vozem si herečka nejvíc užívá svobody a možnosti kdykoliv změnit směr. „Máme sice vždy vytyčené nějaké tipy, trasy a cíle, ale ta svoboda, že se po cestě můžeme přizpůsobit situaci, počasí nebo čemukoliv jinému, protože si domeček vezeme s sebou, je úplně báječná,“ pochvaluje si Bára.

„Díky tomu, že umíme improvizovat, jsme na plánovaných trasách mnohdy změnili nejen směr, ale i cíl. Tím pádem jsme po cestě objevovali kousky krásné přírody, zapomenutá malebná městečka a místa, kam bychom se normálně, ‚podle plánu‘, nikdy nepodívali,“ dodává.

Jachtařské závody zavedly manžele k mnoha krásným vodním plochám, ať už to bylo Máchovo jezero, maďarský Balaton, italské Lago di Garda nebo nádherná jezera v Rakouských Alpách. Čas dovolené pak herecký pár nejraději tráví v Itálii, kterou již procestoval křížem krážem, a to dokonce i v zimě - ve středisku Sella Ronda je prý to nejkrásnější lyžování.

Obytňákem třikrát jinak: Klasicky, dobrodružně i luxusně

Obytné auto se ovšem překvapivě osvědčilo také jako užitečný pomocník při hereckém kočování. „Po odehraném představení jsme si našli třeba nejbližší golfové hřiště blízko města, kde jsme měli večer hrát, dojeli jsme tam a přenocovali v obytňáku. Ráno si manžel dal golf, já plavání či jiný relax a odpoledne už jsme zase mířili do jiného města na další divadelní štaci,“ vzpomíná herečka.

„Tento způsob cestování nám ulevil od nočních návratů z různých koutů České republiky na noc domů do Prahy, odkud jsme hned druhý den zase museli vyjíždět někam jinam. Krásně to šetří čas a energii a člověk vlastně chvílemi neví, jestli je na pracovní cestě, nebo na výletě.“ Zejména po uvolnění covidových lockdownů, kdy herci museli v nahuštěných termínech odehrát všechna přesunutá představení, bylo prý toto řešení k nezaplacení.

V nejbližší budoucnosti se manželé chtějí vydat do severských zemí - do Švédska a Norska k jezerům. Na jihu je v plánu Korsika a Sardinie.

Lucie Křížková: Poprvé za hranice Česka

Od jejího vítězství v soutěži Miss České republiky letos uplynulo rovných dvacet let, během nichž se Lucie mimo jiné stihla vdát, porodit dvě děti, stát se moderátorkou pořadu Sama doma - a pořídit si karavan.

Řízení klasického obytného auta s alkovnou a garáží zvládá sama, i když ne vždycky bez problémů. „Rozhodně to pro mě není brnkačka,“ přiznává. „Parkování a couvání je moje noční můra, ale když vím, že musím, nakonec to vždycky zvládnu.“

Dobrodružství a svobodu, které cestování obytňákem nabízí, si oblíbila nejen Lucie a její manžel, ale i pětiletá Lola a skoro jedenáctiletý David. „Někdy je to větší dobrodružství, než bych chtěla,“ vzpomíná moderátorka s úsměvem. „Třeba když se nám jednou vybila baterka a my pak mrzli v autě bez topení, nebo když jsme zapadli do bahna. Ale na cestování obytným vozem jsou nejlepší právě tyhle nezapomenutelné vzpomínky. A děti naše výlety milují.“

Díky manželově povolání - je profesionální jachtař a trenér - jsou častým cílem výletů jachtařské závody. „Jezdíme hlavně po Čechách a po kempech. Bydlení v obytném voze je pohodlnější než ve stanu. A levnější než v pronajaté chatě nebo bungalovu,“ říká Lucie, která se letos poprvé odhodlá i k cestě za hranice.

Poprvé v obytňáku: Přinášíme rady a tipy pro začínající karavanisty

„Loni jsem si ještě na cestu obytňákem do ciziny netroufla, letos se už cítím jistější. Je to o zkušenostech a naježděných kilometrech.“ Cílem bude jachtařské mistrovství Evropy u maďarského Balatonu. Dalším Luciiným snem je procestovat Skandinávii. „Láká mě sever, ráda bych vyrazila do Norska a Švédska. Snad se nám to s rodinou brzy povede.“

Monika Leová: Co nejdál od civilizace

Nejen s velkým obytňákem můžete zažít fantastickou dovolenou. Důkazem je moderátorka a Česká Miss Earth roku 2013, která s oblibou brázdí Evropu v upraveném Citroenu Jumper. „Jedna firma v Opavě nám pomohla udělat vestavbu, aby bylo všechno oficiální,“ říká Monika s dovětkem, že domácí předělávka by sice vyšla levněji, ale na cestách v zahraničí by s ní mohly být problémy.

Že investice rozhodně nepřišla vniveč, se můžete přesvědčit na Moničině instagramu, kde ochotně sdílí nejen fotky, ale přidává i užitečné tipy na cestu nebo zařízení obytňáku.

Přestože řídit dodávku s dobrým výhledem zvládá moderátorka i sama, většinou přenechává volant manželovi. „Autíčko je už staré a musí se s ním jezdit opatrně,“ vysvětluje Monika. „Bude to znít možná zvláštně, ale jak jsme si ho částečně postavili vlastníma rukama, bereme ho jako člena rodiny, o kterého se dost bojíme.“

Spolu s manželem Martinem a dvouletou dcerkou Miou už moderátorka procestovala Rakousko, Slovinsko, Chorvatsko a Itálii. Kouzlo kempů zatím rodina neobjevila - na cestách přespává výhradně na divoko. Monika připouští, že hledání legálního místa k nocování někdy zabere víc času, probudit se uprostřed klidné přírody zcela bez lidí ale stojí za to.

V budoucnu by moderátorka chtěla navštívit zejména Norsko, které je jejím dlouholetým snem. „Kvůli tomu jsme vlastně našeho LeVana, jak mu říkáme, stavěli. Plány nám ale změnil nejdřív covid a teď těhotenství. Naše rodinka se opět rozroste, takže to budeme muset nechat na později,“ usmívá se Monika a dodává, že výlet do Toskánska, kam je rodina pozvána na svatbu, ještě zcela jistě zvládne.