Ve veřejném prostoru zuří hádka o zmrzlinu. Jedině tradiční česká vanilková a čokoládová z kravského mléka, hřímá Andrej Babiš. Rozhodně jahodový sorbet, tvrdí Piráti, kteří touží po letním osvěžení bez uhlíkové stopy.

Vypadá to jako absurdní předvolební spor, ale není. Koneckonců dvojblok Pirátů a STAN už oznámil, že právě životní prostředí a ochrana klimatu budou jedním ze stěžejních bodů jeho kampaně. Otázkou je, do jaké míry v tom a všech dalších tématech bude radikální a nekompromisní.

V lákání voličů tato koalice pro digitální generaci zatím překvapivě selhává. Od chvíle, kdy šéf ANO vytáhl migrantskou a daňovou kartu, letí preference uskupení Ivana Bartoše a Víta Rakušana dolů. Mluvím s desítkami lidí, řemeslníků, podnikatelů, lékařů, učitelů, nemajetných i bohatých. Téměř každý v debatě o volbách zmínil, že se bojí, aby jim Piráti neuvalili likvidační daň na byt nebo chatu.

Andreji Babišovi (čti Marku Prchalovi a spol.) se dokonale podařilo zaútočit na pirátskou slabinu. Dřívější ranaři nyní už jen v panice kudy chodí, tudy se zapřísahají, že fakt nehodlají přidělovat uprchlíky do rodin a zdaňovat nadměrné metry. Možná je to chyba.

Kdyby zamávali černou vlajkou a vykřičeli do světa, že to, co získají zavedením milionářské berně na majitele několika kvartýrů, vrátí mladým rodinám v podobě dostupného bydlení, kdekdo z jejich původních příznivců by na to slyšel. Jenže tomu se Ivan Baroš vzdálil, chce hlavním vchodem do Strakovy akademie, a tak oblékl sáčko, kravatu, hnědé polobotky a šustí programem ani ryba, ani rak.

Kdoví, zda Starostové a nezávislí již nelitují, že se nepřidali k druhé partě z trojkoalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09). Právě ta je aktuálně v preferencích přeskočila a minimálně část ODS pokukuje po vládnutí s ANO. Zatím bez Babiše, ale to se po úmorném zimním vyjednávání může změnit.

V letním poločase poněkud zapadlo, že dvaadvacet subjektů (včetně nováčků typu Otevřeme Česko normálnímu životu, Švýcarská demokracie, Nevolte Urza.cz. i neúnavných matadorů Volte Pravý blok a Koruny české) v úterý zaregistrovalo své kandidátky.

Také v tomto ohledu pirátský lídr postupoval netakticky. Ústecký kraj je sice výzvou, ale pro Ivana Bartoše předem prohranou. Jeho strana zde vždy udělala jeden z nejhorších výsledků, zatímco ANO skoro nejlepší.

Kdyby Bartoš kandidoval v Praze, kde bydlí, mohl trumfovat, na Ústecku však nabízí Babišovi svoji hlavu na stříbrném podnose. Plichtu slibuje souboj Víta Rakušana a vicepremiéra Karla Havlíčka ve Středočeském kraji, kde chce zabodovat i exhejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová. Napínavé bude klání na jižní Moravě, kde proti sobě stanou ministryně financí Alena Schillerová, šéf ODS Petr Fiala, centrálou dosazený místopředseda ČSSD Roman Onderka a lídr Přísahy Robert Šlachta.

U každého kandidáta lze dohledat jeho politickou a profesní historii. Politologové míní, že občané budou v říjnu více než kdykoliv jindy uplatňovat preferenční hlasy, což může vystavit uchazečům o poslanecká křesla nečekaná vysvědčení.

Vyprávět by o tom mohli třeba občanští demokraté Marek Benda a Saša Vondra, které lidé vykroužkovali do sněmovny a europarlamentu. A naopak Ivana Langera poslali do politického důchodu.

Co letos řeknou třeba na Janu Bobošíkovou a Hanu Lipovskou v dresu Lubomíra Flákance Volného? A co na zaměstnance pražského arcibiskupství Josefa Nerušila, který kandiduje jako jednička Okamurovy SPD v Praze?

Volby rozhodnou o nejednom osudu, například Jana Hamáčka i celé ČSSD, o premiérských ambicích Petra Fialy či o budoucí roli končícího předsedy KSČM Vojtěcha Filipa. Všechno má v rukou 8,3 milionu oprávněných voličů.