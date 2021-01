Posledním takovým případem je páteční začátek registrace očkování proti koronaviru. Její organizace, pojetí a průběh jsou pomstou na seniorech. Zatím na těch starších osmdesáti let, kteří se mohli o vakcínu přihlásit. Úplně nejhorší je ale vystupování ministra zdravotnictví Jana Blatného a premiéra Andreje Babiše, kteří jsou spokojeni a se pochválili, jak skvěle to zvládli.

Panu ministrovi Blatnému i Andreji Babišovi bych chtěl sdělit, že můj táta tedy ani trochu spokojený nebyl a je zklamaný a naštvaný. Přestože je mu přes osmdesát, patří mezi počítačově gramotné lidi a používá internet každodenně.

„Dopadlo to jak jsem čekal. Nejdříve to spadlo a nedalo se tam přihlásit, pak nepřišla sms. A když se to konečně celé podařilo, tak přišlo, že místa na vakcínu nejsou a ať se informuji za týden.“ říkal táta otrávený z toho, jak to proběhlo.

„Takže za týden to budu muset absolvovat znovu. No, vidím to tak, že se na mě dostane řada nejdřív někdy na konci února, nebo v březnu. Když se toho dožiju,“ dodal .

A při té poslední větě mě zamrazilo. Právě to, že se senioři budou muset znovu a znovu hlásit o termín očkování sami a dá se předpokládat, že stejně jako tento pátek se na drtivou většinu z nich nedostane, je na celém zbytečně složitém systému úplně nejhorší. Rozum zůstává stát nad tím, že nemůže být seniorovi, který prošel systémem, už jen poslána sms s termínem a místem, kam se má přijít naočkovat.

Další kapitolou je přihlašovací telefonická linka, na kterou se pokoušely dovolat desítky tisíc žadatelů o očkování, ale která pomohla během včerejška zlomku z nich. I to ministr Blatný vydával za úspěch. Podobné je to s přetížením operátorů potvrzovacími sms, když se telekomunikační firmy ministerstvo ani neobtěžovalo kontaktovat.

Lež je také prohlášení ministra zdravotnictví, že se lidé nemusí stresovat, protože o své místo nepřijdou. Ano, ve 400 tisícové skupině lidí nad osmdesát to platí, ale to je pořádně dlouhá fronta. A na mnohé seniory i z této skupiny se dostane až za mnoho týdnů. Jak ukazují tvrdá a neúprosná data, mnoho z nich mezitím zemře na covid, před nímž je měla vakcína ochránit. Vakcína, kterou už nestihli.

Stát proti svým občanům

Vakcinace je nepochybně nyní nejdůležitější věcí, u níž se nepřátelské chování státu projevuje. Je jich ale mnoho dalších. Například termín přihlášení se k paušální dani do 11. ledna a znovu až za rok.

Nebo elektronické dálniční známky, kde když se překlepnete v zadání registrační značky auta, tak vám v případě, že se jedná o ihned platnou známku, stát prostě sebere peníze a nikdy nevrátí. Ne, to není stát, který by kdokoli z nás chtěl. To totiž není stát pro občany, ale proti nim.