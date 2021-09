Kateřina Perknerová | Foto: Martin Divíšek

Prezident Miloš Zeman Blesku.cz sdělil, že ředitel Bezpečnostní informační služby Michal Koudelka v minulosti nařídil odposlouchávat jeho nejbližší okolí. Postěžoval si na to premiéru Andreji Babišovi, který mu slíbil odposlechy zastavit, ale to se nestalo. Koudelkovi špióni prý dál šmírovali nejen jeho poradce Martina Nejedlého, ale i hlavu státu a další vysoce postavené činitele.Babiš to odmítl: „Vláda ani já jako premiér nemáme žádnou kompetenci pro povolování a zastavování odposlechů.“ Neboli má-li všech pět pohromadě, nemohl prezidentovi slíbit, že odposlechy zatrhne. Jistěže ne, neboť všechny povoluje předseda senátu Vrchního soudu v Praze.