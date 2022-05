Není menstruace jako menstruace. Podobně jako jsou různé druhy podzimních viróz nebo žaludečních nevolností a otrav jídlem. Ale že je někdy menstruace strašnější než těžká chřipka nebo otrava žaludku, to je prostě fakt. A kdyby byla přenosná jako covid, tak by už dávno byl vymyšlen menstruační lockdown, vakcinace a certifikáty.

Menstruační zdravotní dovolená vypadá jako luxus jen na první pohled. Možná bychom se my Evropané mohli zeptat v tak workoholickém státě, jako je Japonsko, co je vedlo k tomu, že tam mají zákonem zavedenou možnost volna při menstruaci už od čtyřicátých let, a jak se jim to osvědčilo. Vzhledem k tomu, že platí dodnes, tak asi dobře.

Krok španělské vlády, která má být v Unii první, jež uzákoní zdravotní menstruační volno, je posun správným směrem. Směrem k civilizaci, která netrestá ženy za to, že jsou ženy.