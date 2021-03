Autor je právník a vysokoškolský pedagog

Aktuálně publikovaný plán Evropské komise (EK), chce přimět evropské zaměstnavatele (včetně českých), aby povinně sdělovali informace o platových nerovnostech. Zaměstnavatelé, kteří platové rozdíly nezačnou zveřejňovat a samozřejmě následně odstraňovat, mohou na základě navrhované směrnice dostat citelnou pokutu. Myšlenka EK je logická, pokud se každý dozví o nerovnostech v odměňování ve Vaší firmě, vznikne společenský tlak, a zaměstnavatel se polepší.

Jsem proti diskriminaci (včetně té pohlavní), je protiústavní a protiprávní. Velký problém je ovšem v praktické vymahatelnosti nápravy. Jak vám řekne každý personalista: prostě neexistují dva úplně stejní zaměstnanci, stejně pilní, stejně zkušení, se stejnou kvalifikací, výkonem, sociálními dovednostmi, efektivností, se stejnými komunikačními schopnostmi, chybovostí aj. - byť jsou formálně na stejné pozici.

A jaký je váš názor? Pište prosím na adresu nazory@vlmedia.cz. Vaše příspěvky rádi zveřejníme.

Mnoho žen (ale i mužů) své objektivně horší pracovní výsledky, a z nich následně plynoucí menší platové (či mzdové) ohodnocení, vychytrale svaluje na populární pohlavní diskriminaci. A to hlavní: nikde se nedozvíme, proč evropské (tedy i ty české) firmy nepřijímají do práce jen ženy, pokud opravdu konají stejnou práci ve stejné kvalitě za přibližných 80 procent platu. To prostě nedává ekonomicky smysl. Vysvětlí nám EK a další instituce komise, proč ženy ještě nevytlačily muže z evropského trhu práce?

Má za to, že se zde, zřejmě z nedbalosti, směšují dvě rozdílné věci: ženy patrně vydělávají méně peněz, ale ne za stejnou práci na stejné pozici. Nebo snad učitel na základní škole, kam chodí vaše dcera, bere automaticky o dvacet procent vyšší plat, než totožně zkušená učitelka na stejné škole, jen proto, že je muž? Ukážete mi takovou platovou tabulku? Nebo když půjdete rozvážet pizzu, dají hned o dvacet procent více peněz, jen proto, že nejste žena? Dáte mi adresu takové firmy, prosím?

Názory zde zveřejněné přinášejí různé pohledy publicistů a osobností, ale nevyjadřují stanovisko Deníku.