Autor je spisovatel.

„Zítra řeknu pravdu,“ napsal na Twitter Andrej Babiš, a hned o tom napsaly všechny servery. Co asi ti bláhoví čekali od výroku, kterým Babišův textař Marek Prchal citoval starý výrok „Zítra něco koupím“, jímž tehdy ještě začínající politik anoncoval koupi mediálního domu Mafra?

Výrok to však byl v jádru nepravdivý. Nakonec totiž tu novinu premiér oznámil už večer, neoznámil ji ani on sám, protože si Twitter sám nepíše, a nebyla to ani žádná pravda, protože tou „pravdou“ byla jen další propagandistická brožura.

Rozebírat její obsah je zbytečné. Stejně jako u minulého dílka „O čem sním, když náhodou spím“ jdeo kombinaci planých slibů a lichocení čtenářům. Ó, jak rádi se my Češi necháváme chválit! Výroky typu „Je ráno a já pořád makám – jsme šikovný národ – všude budou jezdit rychlovlaky – je večer a já pořád makám – stavíme dálnice, silnice, jitrnice – vy jste tak úžasní, já vás mám rád“ hladce plynou kolem našich ušía my zálibně nasloucháme. Jeden úryvek ale ocituji:

Mezinárodní den žen. Ale ani jeden z těch dnů není státní svátek.A nejsou naše. Nejsou české. Jsou mezinárodní, má je celý svět a je to něco, k čemu jsme se jenom připojili. Nic, co bychom vymyslelia měli jenom my,“ napsal volební lídr ANO.

Inu, pokud si po nezvládnuté pandemii a třiceti tisících mrtvých opět zvolíme člověka, který sliboval dálnice, a žádné nepostavil, nasliboval biliony korun z lithia, a nebylo z toho nic, a dnes slibuje státní svátek babiček, Bůh buď této zemi milostiv.

Bohužel, zatímco Babiš si alespoň umí najmout někoho, kdo sepíše pohádky, jak se budeme mít dobře, nejúspěšnější fb post jednoho lídra opozice je na téma, že si prostírá, i když je sám doma, a Piráti a Starostové produkují inzeráty, které nejde odlišit od jejich parodií produkovaných generátorem náhodného textu.

