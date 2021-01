Zajímavý výsledek. Skoro jako by veřejnosti už lezly krkem poslední aféry kolem Berbra či Pelty, vulgarity a přemrštěné platy.

Ale ona slavná anketa má háček: dopadla nesmyslně. A ze všech nesmyslů stačí vybrat ten největší. Schválně, podívejte se na sport, který ovládl pořadí „atraktivity provozování“.

Bowling a kuželky? Nic proti pěkné zábavě s koulemi, „strike“ – tedy deset bodů na první pokus – přináší super euforii, avšak tohle není český sport číslo 1.

Co je nejpopulárnější sport? Nemusíte být analytik a dělat průzkum, stačí se podívat do ulic a parků. Frčí běh. Mrkněte na internet na počet závodů. Zeptejte se v obchodech. Boty, všude běžecké boty. Za 500 i 4000 korun. A jak se kupují (když to vláda nezakáže)…

Mimochodem – běh v anketě respondenti vybrat nemohli. Pouze atletiku, která se krčí na desáté příčce.