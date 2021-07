Spisovatelka Irena Obermannová. | Foto: Deník/Martin Divíšek

V hlavě mi uvízla jedna taková milá scénka z manželského života mé kamarádky: Radka vychází z domu na zahradu s malou miskou obilovin s bílým jogurtem a trochou ovoce. Přistoupí k ní její muž a nahlédne do misky: „Není to moc?“ zhodnotí porci. Načež se jeho žena jako na povel otočí, vrátí se do kuchyně a porci si zmenší o polovinu. České ženy nehladoví kvůli sobě, ale proto, aby byly hodny lásky. Aby je milovali jejich muži, kterým rodí děti a vedou domácnost.