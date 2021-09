Kateřina Perknerová | Foto: Martin Divíšek

Když se člověk dožije 102 let, je to samo o sobě pozoruhodné, neboť každé století v sobě skrývá revoluce, vzestupy a pády dynastií, politických stran a státníků, rodí nezapomenutelné umělce a přináší převratné vědecké objevy. To vše se v lidském životě odráží jako v kapce vody. Někdo je přímým aktérem oněch dějů, jiný pasivním pozorovatelem.