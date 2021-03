Dnes zřejmě tutéž ženu vnucuje ministru Janu Blatnému místo Jarmily Rážové, která podle Babiše asi špatně komunikuje. Šéfa resortu se mu počtvrté měnit nechce, tak řádí aspoň v jeho úřadě (na výměnu už je zralý i politický náměstek Vladimír Černý).

Nyní si předseda vlády přibral kromě zdravotnictví a dovozu vakcín z Číny další vedlejšák, a tím je školství. Vzdělávací systém ho nikdy nezajímal, tudíž měl ministr školství Robert Plaga, ač jinak premiérem silně neoblíbený, poměrně volnou ruku. Teď je ale pár měsíců před volbami, takže hlasy 70 tisíc maturantů se hodí.

Babiš se sešel se zástupci středoškoláků a hned poté vypálil návrh, že letošní zkouška dospělosti by se konat neměla. Nahradit by ji měl průměr známek za celé studium. Nebo také ne. Žáci, kteří by trvali na klasické maturitě, by ji absolvovat mohli. Nonsens.

Plaga a představitelé odborných pedagogických asociací s tím zásadně nesouhlasí. Studenti to podporují. Takhle se ale stát vést nedá. Ministerský předseda má řídit vládu a přijímat strategická rozhodnutí, a ne se chovat jako podomní obchodník, personalista v samoobsluze a uchazeč o přízeň teenagerů, kteří logicky hledají nejsnazší cestu. A ve finále budou stejně volit Piráty.