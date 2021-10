Na druhý, tedy moudřejší pohled je to jinak. Liberální společnost založená na soukromém vlastnictvím není dokonalá. Nezaručuje ani spravedlnost pro všechny. Natož pak laciné byty. Všechny pokusy opravit tržní systém však skončily buď masakrem, nebo bídou, nejčastěji však obojím. Berlíňané zdánlivě hlasovali pro spravedlnost, ve skutečnosti však pro zárodek zla. Tím totiž veškeré vyvlastňování vždy skončilo.

Že by se v Berlíně bojovalo za Prahu? Nejen tam, ale i v dalších velkých městech u nás je to podobné. A politici levice, ať už sociální demokraté nebo Piráti, si zahrávají se stejnou myšlenkou. Prázdné byty, když už ne vyvlastnit, tak aspoň obsadit za obvyklý nájem.

Berlíňané navrhli v referendu vyvlastnění bytů. Ne všech, jen těch, které drží stavební firmy kvůli zisku. A ne komunisticky, nýbrž za solidní náhradu. Má to pomoci lidem. Ceny nájemného rostou do nebes. Pořídit si bydlení je prakticky nemožné.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.