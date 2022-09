Já pořád věřím, že se něco stane, že se prostě něco musí stát. Pomoc, kterou zatím česká vláda slíbila, jsou totiž oproti zálohám, které nám naši dodavatelé vyměřují, jen drobné. Drobné, které v celkovém součtu sníží výdaje na energie tak o deset procent. Jasně, kupujeme závěsy, těsnění do oken, koberce na podlahu a připravujeme se na to, že zimu přežijemev těch osmnácti devatenácti stupních. Pár tisíc nám to za zimu možná ušetří, ale problém to rozhodně nevyřeší. To může jen zastropování cen plynu na nějaké rozumné úrovni. Třeba i na dvojnásobku loňských cen, ale ne na pětinásobku.

První podmínkou ale je, že ten plyn musíme mít. Včerejší otevření LNG terminálu v Nizozemsku je velkým českým vítězstvím. A odčiněním špatných kroků minulých českých vlád v čele s tou Andreje Babiše, které nás uvrhly do téměř stoprocentní závislosti na ruském plynu. Třicet procent plynu, které nyní můžeme dovézt přes Nizozemsko, není úplnou záchranou, ale prvním důležitým krokem. A řekněme si to rovnou, v současné situaci jde o malý zázrak.

Není to tedy tak, že by vláda Petra Fialy pro ochranu českých občanů před energetickou krizí nic nedělala. Naopak, už teď udělala víc než několik předchozích kabinetů dohromady. Na druhou stranu je jí ale třeba říci, že to stále nestačí. Že už máme ve schránkách dopisy s novými zálohami na plyn. Čas, kdy s tím musí vláda něco udělat, se měří na dny.