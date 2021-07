Miloš Zeman řekl, že chápe „kluka, který chce dostat holku do postele“. To k případu Feri. Nedávno před tím prezident též poznamenal, že jsou mu lidé, kteří si operativně změní pohlaví, transgender, odporní. Jako vždy se na jeho hlavu snesla sentimentální a kýčovitá kritika. To jistě čekala užíval si patřičně.Vezměme však takovou latimérii podivnou. Jak se říká, živoucí zkamenělinu. Už tu ta fosílie dávno neměla být, žije však a dýchá. Je horší než jiní tvorové? Vůbec ne. Je jen z jiné doby.

Tak jako se některé druhy zapomenou proměnit, když se mění geologický věk, tak se mnohdy zapomínáme proměnit my, když se mění duch světa. A duch západního světa se nyní mění překotně.

Podívejme se na Alana Turinga. Geniální matematik, vynálezce Enigmy a tedy i válečný hrdina byl dohnán k sebevraždě. Proč? V roce 1952 se náhodou přišlo na to, že byl homosexuál. V Británii, nejdemokratičtější zemi světa, to byl tehdy zločin, za který se chodilo do šatlavy. O něco později začala společnost homosexuály tolerovat, ale pořád se na ně hledělo jako na „úchyly “.

V šedesátých letech 20. století vypukl v USA skandál: Černoška se odvážila sednout si v autobuse na místo určené bílým. Následovaly demonstrace a velká diskuse, která vedla k tomu, že apartheid skončil. Ještě dlouho potom však většina bílých nepovažovala Afroameričany za sobě rovné.Teď, zdá se, žijeme v druhém extrému. Článek vědce Tomáše Hudlického pro německý časopis byl smazán jen proto, že požadoval rovnost v přístupu k vědeckým grantům a hodnostem. Nyní je ale „normální“, že „znevýhodnění“, tedy například ženy a lidé nebílé barvy pleti, mají lepší podmínky.Studenti mají možnost, když vyplňují dotazníky, vybírat z různých možností pohlaví. Nejen v Americe, ale i u nás často volí ta, která pro ně nejsou fyziologicky „přirozená“.

Známí lidé se chlubí svými „polyamorními“ vztahy. Tradicionalista by řekl, že našli vzletné cizí slovo pro nevěru.To, že tedy transgender lidé vzbuzují v Miloši Zemanovi odpora líbí se mu mladíkova nadměrná bujnost, není nic zkaženého. Je to postoj, který byl až donedávna pro drtivou většinu lidí přirozený. Podobně byl například až do osmnáctého či devatenáctého století přirozený hnus vůči čarodějnicím. Pak se duch světa změnil natolik dramaticky, že se ukázalo, že žádné čarodějnice neexistují (upáleným dámám to ovšem život nevrátilo).Poklekání fotbalistů též nevrátí život otrokům, kteří zahynuli na úplavici v útrobách smrdutých bárek. Volba pohlaví nezachrání Alana Turinga. Obojí je však něco, čím současná západní generace odmítá jakýkoli útlak a vzdává absolutní hold svobodnému rozhodnutí a důstojnosti člověka, ať už je to rozhodnutí jakékoli. Nemluvěo tom, když je to jasné „ne“ rozdychtěnému muži.Nový svět, který přichází, je postaven na hodnotách, které mohou staromilce urážet. Někomu vadí, že z pohlaví se stal předmět volby. Jinému to, že „znevýhodnění“ jsou najednou zvýhodňováni. Není jasné, zda tento nový svět bude lepší než ten, kde chtěli „kluci dostat holky do postele“. Jisto je, že přichází. A komu je odporný, stává se latimérií podivnou.