Uběhly roky, ale nakonec jsme se přece jen dočkali. Poslanci to stihli před parlamentními prázdninami a podzimními volbami skutečně na poslední chvíli, ale o to důležitější je výsledek. Mluvím o schválení novely energetického zákona, která se společně s další neméně důležitou novelou zákona o podpoře obnovitelných zdrojů energie konečně dostala do finále.

V srpnu nás ještě čeká Senát a v září možná hlasování ve Sněmovně o vratce ze Senátu. Je totiž pravděpodobné, že se v horní komoře najde dost těch, kteří budou chtít do novely sáhnout a nějakým způsobem ji upravit. Přesto jsem přesvědčen, že už máme vyhráno a éra energošmejdů se chýlí ke konci.

I kdyby senátoři normu vrátili zpět, neočekávám, že by ji poslanci znovu neschválili, protože na potřebě zkultivovat trh s elektřinou a zemním plynem panuje všeobecná shoda nejen zákonodárců, ale všech poctivých hráčů na trhu, stejně jako mnoha oborových a spotřebitelských organizací.

Měli jsme však namále, a pokud by novela na poslanecké schůzi 16. července neprošla, mohli šmejdi bouchnout to nejdražší šampaňské. V takovém případě by se její schválení do voleb již nestihlo a ona by takzvaně spadla pod stůl. Trvalo by pak minimálně dva roky, než by znovu prošla celým legislativním procesem v nové sněmovně a dostali bychom se zase tam, kde jsme nyní. Taková představa je nepřijatelná pro všechny kromě šmejdů.

Ostatně i na nedávné tiskové konferenci Energetického regulačního úřadu (ERÚ), jemuž novela konečně dává do rukou nástroj na zkrocení šmejdů, zaznělo, že si jeho představitelé nedovedou představit neodsouhlasení tak důležitého dokumentu.

Zákon je třeba uvést v život

Tomáš Prouza

je prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR



Co nás tedy čeká, až zákon projde i Senátem a podepíše ho prezident? V žádném případě nesmíme ve společném úsilí jakkoli polevit a intenzivně se zaměřit na zapracování nových pravidel do praxe. Bude to ERÚ, jemuž připadne spravování nového registru zprostředkovatelů. My mu jako Svaz obchodu a cestovního ruchu nabízíme pomocnou ruku při formulaci výkladových stanovisek k novým povinnostem vyplývajícím z novely energetického zákona. Některé body novely bude totiž nutné upřesnit tak, aby je šlo co nejdříve a bez dalšího zdržování zavést. Můžeme přispět tím, že zprostředkujeme pohled energetických společností, které jsme sdružili při formulaci Deklarace na ochranu spotřebitelů a které zastupují více než 80 procent trhu.

To však nestačí. Je zapotřebí výrazně navýšit rozpočet ERÚ, jenž bude muset nezanedbatelným způsobem posílit technickou i personální kapacitu, aby si mohl na šmejdy efektivně došlápnout.

Jestliže dosud měl ERÚ kompetence nad 416 obchodníky s elektřinou a 250 obchodníky s plynem (aktivní licence k 24. 6. 2021), nyní se dá očekávat rozšíření na tisíce, možná desetitisíce zprostředkovatelů. Už nyní přitom tvoří více než polovinu všech podání, která úřad dostane od občanů, právě stížnosti na praktiky šmejdů.

Zcela jistě lze očekávat, že mu nyní přibude spousta případů navíc, což nepůjde právě bez výrazného navýšení technických i personálních kapacit.

