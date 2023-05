Chcete zachovat atmosféru interiéru, který pamatuje zlaté časy první republiky, aniž byste se vzdali moderních vymožeností? Rekonstrukce pražského bytu může být inspirací, jak pozvednout interiér na novou úroveň, aniž byste se museli pouštět do radikálních stavebních zásahů. Základem proměny bytu, která proběhla pod taktovkou 0,5 Studia, se stala hra s promyšlenými detaily, ať už jde nápaditě a hravě využívané barvy, dubové lamely nebo stěnu, kterou dělí různě velké niky, uzavíratelné prostory a vitríny za sklem. Vznikl jak čistý a klidný osobní prostor pro kultivované majitele, tak pro jejich umělecké předměty.

Interiér si zachová atmosféru meziválečného bytu. Působivost celého prostoru umocňují umělecké předměty majitelů | Foto: se souhlasem Petra Fabo

Meziválečné Československo vnímáme trochu sentimentálně jako éru, v níž byl svět dokonalý a harmonický. Rozhodně to platilo o architektuře. Funkcionalismu se stále obdivujeme a inspiruje mnohé současné projekty. S nevšedním citem, který šel ruku v ruce s precizním řemeslem a funkčností, byly tehdy stavěny i mnohé činžovní domy.

Mít byt v takovém domě, nadto ještě na pražské Letné, může být darem z nebes. Jenže přizpůsobit prostor současným nárokům, aniž by neztratil nic ze své atmosféry, není vůbec snadné. Záleží pochopitelně na vkusu majitelů.

Letenský byt prošel proměnou

Radikální zásahy, kdy dojde k proměně celé dispozice, mohou přinést zajímavá řešení. Architekti Pavel Nový, Jitka Mácová a Vít Svoboda z 0,5 Studia, které majitelé bytu přizvali ke spolupráci, se však vydali opačnou cestou.

Klasické dveře nahradili architekti v obývacím pokoji posuvným křídlem, které zajíždí do zad knihovnyZdroj: se souhlasem Petra Fabo

Tým 0,5 Studia už má za sebou několik mimořádně vydařených proměn podobných prvorepublikových bytů, právem je považován za špičku v interiérovém designu. Každá byla jiná, společným znakem pro všechny proměny je vznik klidného, odlehčeného interiéru, v němž se staly moderní, výrazně barevné prvky přirozenou součástí historického prostoru. Stejný princip využili architekti také v případě letenského bytu.

Úkolem navíc bylo vytvoření místa pro umělecké předměty, které kultivovaní majitelé vlastní.

Dispozici nijak zásadně neměnili

Případné dispoziční proměně se majitelé nebránili. Původní rozvržení bytu na samostatnou kuchyň, obývací pokoj s reprezentativní jídelnou a obytné pokoje však nakonec zůstalo zachováno.

„Na začátku spolupráce jsme prověřovali různé možnosti dispozičních změn a výraznějších přestaveb. Společně s investory jsme definovali základní požadavky rekonstrukce a došli k závěru, že potřebám rodiny bude nejvíce odpovídat stávající dispozice,“ vysvětluje architekt Vít Svoboda.

Došlo jen jemným změnám v rámci dispozice. Základem proměny se stalo zařízení samotného interiéru, postavené na hře s promyšlenými detaily. Vznikla jednoznačně čitelná, nová vrstva, s jasně vloženými barevnými bloky, které definují jednotlivé místnosti. Zajímavým prvkem, s nímž architekti nápaditě pracovali, se staly dubové lamely. V různé podobě se objevují v celém bytě.

Pavel Nový a Vít Svoboda společně studovali architekturu na pražské VŠUP pod vedením Jindřicha Smetany. Od roku 2011 pod názvem 0,5 Studio společně navrhují projekty různých měřítek a typů. Jejich tým dále tvoří Jitka Mácová, Tereza Říhová a Filip Toth. Jejich realizace spojuje odlehčenost, nadsázka a mezioborová spolupráce s umělci. Záběr jejich realizací je široký, kromě citlivých rekonstrukcí bytů zahrnuje výstavní projekty, restauraci nebo aktuálně Edukační centrum České filharmonie v pražském Rudolfinu. Po úpravách předsálí historické budovy vzniklo centrum, které překvapí svou barevností, materiály a rafinovanými detaily.

Vchod do bytu ústí do prostorné vstupní haly, která je spojnicí ostatních místností. V severozápadním traktu jde o reprezentativní obývací pokoj s jídelnou a světlou pracovnou, na straně druhé se zase nachází samostatná kuchyně a ložnice, čelně vedou dveře do koupelny.

Prostorná vestavěná skříň na celou výšku haly nabízí rodině dostatek místa pro ukládání věcí. Šikovná a především praktická nika umožňuje pohodlné obouvání, navíc ve svých zádech skrývá botník. Nenápadná světle šedá barevnost a oblé rohy u tohoto kusu nábytku odkazují na estetiku původního interiéru.

Průchod z haly do kuchyně při renovaci interiéru architekti výrazně snížili, aby vytvořili skrytý úložný prostor. Hravým prvkem, který přitáhne pozornost, se stal podhled tvořený vloženými dubovými lamelami. Protože jsou zároveň podsvětlené a nahrazují stropní světlo. Hráškově zelená plná barva zase povýšila praktickou jednoduchou kuchyni ve tvaru písmena L na jeden z výrazných prvků pražského bytu.

Proměnou prošel také průchod ze vstupní haly do obývacího pokoje. Architekti ho obestavěli knihovnou, která se stala dominantou téhle místnosti.

Umělecké předměty tu vynikají

Klasické dveře nahradili v tomto místě posuvným křídlem, které zajíždí do zad knihovny. Stěnu nápaditě dělí různě velké niky, uzavíratelné prostory a vitríny za sklem. Vznikla tak malá galerie, v níž vynikne krása uměleckých předmětů. Decentní mint barva v kombinaci s dubovými lamelami dodává neutrální pozadí vystaveným předmětům.

Naproti knihovně má rodina k dispozici velkorysý jídelní stůl, umístěný u velkého okna. Stůl je od relaxační části se sedačkou oddělen průhlednou lamelovou příčkou. Z obývacího pokoje vedou původní dvoukřídlé dveře do prostorné pracovny.

Průchod z haly do kuchyně při renovaci interiéru architekti výrazně snížili, aby vytvořili skrytý úložný prostor. Hravým prvkem, který přitáhne pozornost, se stal podhled tvořený vloženými dubovými lamelamiZdroj: se souhlasem Petra Fabo

Čistou jednoduchou koupelnu oproti původnímu stavu architekti doplnili o prostorný sprchový kout. V podlaze je odnímatelný dřevěný rošt, který navazuje na úroveň podlahy. Spád sprchového koutu je až pod tímto prvkem. Technické vybavení bytu se schovalo do vestavěného prostoru v koupelně, jako na dalších místech v bytě opět posloužily dubové lamely, tentokrát v podobě lamelových dveří.

