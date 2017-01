Jak vypadala zabijačka na vesnici? Čím se topilo? Zvídálkové už to ví

Uherské Hradiště – Hlavní budovu Slováckého muzea v Uherském Hradišti okupovali o třetí lednovém nedělím odpoledni malí zvídálkové, jejich rodiče i prarodiče.

Kluci a holky si nechtěli nechat ujít pokračování programu pro rodiny s dětmi, který i letos ponese název Zvídálkové, vzhůru do muzea!

„Dnešní program byl zaměřen na zimní tradice a radovánky. V muzeu jsme stejně jako při prosincové zvídálkovské akci procházeli s dětmi i dospělými výstavu Zima na Slovácku, ale věnovali jsme se i trochu jiným tématům," stručně poodhalila část rodinného programu Lenka Vlková, etnografka Slováckého muzea. Zejména děti se dozvěděly, jak kdysi probíhala na vesnicích domácí zabijačka, kdy si lidé museli opatřit dřevo na otop domů, co se s pomocí vřeténka či kolovratu rodilo pod šikovnýma rukama přadlen, ale kdy se třeba konala poslední obchůzka vánoční doby.

„V expozici Zima na Slovácku jsem si namátkově ověřovala, co si děti zapamatovaly třeba o Luciích, jak chodily po dědinách oděné, co kontrolovaly, koho hlídaly či třeba klepnuly přes prsty. Byla jsem mile překvapená, že dítka si toho hodně zapamatovala," řekla spokojeně Lenka Vlková, která i tentokrát vzala na sebe podobu skřítka. Na své si přišli kluci a holky v dílničkách, kde si mohli vytvořit papírové sněhuláky, veselé jitrnice a ještě mnohem více.

Na děti čekalo přadlenino bludiště. Musely jím projít se zavázanýma očima, držíc se pouze natažené nitě v části stálé muzejní expozice. Na několika místech měly poznat, co jim přadlena vložila do rukou. V době, kdy se děti ponořily v dílničkách do tvoření, jejich rodiče provedla expozicí Zima na Slovácku etnografka Marta Kondrová.

„Jsem nadšená moc hezkou akcí Zvídálkové, vzhůru do muzea! Když jsem se o ní dozvěděla z malého plakátku, řekla jsem si, že si ji s šestiletou Naděnkou a patnáctiměsíční Natálkou nenecháme ujít," svěřila se hradišťská rodačka Alžběta Tichoňová, žijící od roku 2009 v Adelaide, hlavním a nejlidnatějším městě Jižní Austrálie. Svěřila se, že do Hradiště přijela se svými dcerami na měsíc, aby viděly sníh, který v Austrálii neuvidí, ale jak se třeba na Slovácku slaví Vánoce.

„Ráda se vracím do svého rodného kraje, plného historie, zvyků, tradic a kultury. Hradiště se mění do krásy. To svědčí o tom, že se v něm také dobře žije," vylíčila své pocity Alžběta Tichoňová. Se svými dcerami se radovala ze zbrusu nových zvídálkovských magnetek, které si odvezou do Austrálie. Magnetky si ale odnesly domů všechny děti, které v průběhu zvídálkovské akce splnily zadané úkoly.