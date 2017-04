Zpátky do bund a kožichů. Počasí nás vrátí do února

ROZHOVOR / Aprílové počasí jak má být, a to doslova, nás čeká v následujícím období. Co je možná z pohledu laika překvapivé, prudké ochlazení, které na naše území dorazí v tomto týdnu.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Vladimír Šťastný

Mrazy a dokonce sníh a to i do nižších poloh. „Zatím to vypadá, že během středy a čtvrtka bude sněžit i v nížinách, sníh bude odtávat,“ uvedla v rozhovoru pro Deník meteoroložka Dagmar Honsová.



Z předpovědí vyplývá, že nás čeká velké ochlazení, je to pro toto období typické a jaké ochlazení můžeme čekat?

Výrazné ochlazení ve druhé polovině dubna není v Česku nic neobvyklého a to i přes to, že nás průměrné denní teploty vrátí do února. Ve středu a ve čtvrtek to budou denní teploty jen do 6 °C.

Zatím to vypadá, že během středy a čtvrtka bude sněžit i v nížinách, sníh bude odtávat. V Jeseníkách a Beskydech se ale bude držet, tam očekáváme až kolem 15 cm sněhu,Platí, že v Česku může během roku na horách sněžit kdykoliv a měsíc duben může přinést jak letní teploty, tak teploty lednové. Naposledy byla taková zima v tomto období v roce 2013.Až v samém závěru dubna – do té doby očekáváme teploty podprůměrné, v maximech jen lehce nad bodem mrazu – nejčastěji do 8 °C.

Tento týden bude nejchladnější, poté půjde teplota mírně nahoru, ale stále ještě máme před tzv. ledovými muži, které mohou přinést opět výrazné ochlazení.V nížinách se už asi poté až do podzimu se sněžením nesetkáme, ale na horách sněžit může a stejně tak není vyloučený po ránu mráz.