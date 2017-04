Změny. Stane se Staré Město rájem jednosměrek?

Za Špicí, Za Radnicí, v Jezuitské, na Novém světě, v místní části Špitálky a prakticky kdekoliv, kde jsou dlouhodobé problémy s parkováním. Staroměstská radnice připravuje revoluční změny pro dopravu ve vyjmenovaných uličkách.

Zde jednosměrka pro cyklisty neplatí, můžou oběma směry. Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Veronika Kolesárová

Dodnes většinou obousměrné komunikace by mohly začít do jednoho roku střídat jednosměrky. Ty mají vyřešit problémy s parkováním, s nímž se v současnosti ve většině částí Starého Města řidiči potýkají.

„Problémy se stojícími vozidly zde máme jak u nás v ulici, tak víceméně všude. Pokud je totiž silnice obousměrná a u domu parkuje auto, měl by jeho řidič nechat na průjezd volných šest metrů komunikace. To však při současné šířce vozovky nelze dodržet, takže někteří každodenně riskují, že dostanou pokutu,“ nechal se slyšet Staroměšťan Pavel Vlček.

Obec si nechá do roku vypracovat návrh

S hromadným zaváděním jednosměrek by však byl opatrný. „O zákazu průjezdu vozidel z jednoho konce ulice bych uvažoval až v krajním případě, kdy by nešlo parkování vyřešit jinak,“ upřesnil. Přelomový návrh chce mít vedení města vypracováno do jednoho roku. Přestože by se díky jednosměrkám zlegalizovalo parkování, ne každému mohou být pochuti, jak prozradila anketa mezi čtenáři Slováckého deníku.

V ní se vyjádřilo pro pouze výjimečné schvalování jednosměrek pětatřicet procent z celkového počtu 306 hlasujících. Na druhou stranu by zjednosměrnění většiny ulic uvítalo dvaatřicet procent respondentů.

„Rozhodli jsme se reagovat na výzvu některých obyvatel, kteří dlouhodobě mají problémy s udělováním pokut za parkování vozidel před svými domy. Historicky je architektura většiny ulic ve Starém Městě daná a bohužel nevyhovuje dnešní dopravní zátěži,“ vysvětlil připravovanou studii starosta Starého Města Josef Bazala.

Upozornil také, že před jakýmikoliv změnami by se mělo uskutečnit veřejné setkání s obyvateli ulice, které se budou týkat. Nespokojenost s pokutováním přitom trápí místní už více než jeden rok. „Policejní hlídky většinou vyjíždějí na ohlášení a potom rozdají po celé délce komunikace pokuty. Chápu, že se současný stav obyvatelům nelíbí,“ přiblížil důvod, kvůli němuž policie vyráží do Starého Města, Josef Bazala.

Policisté pokutují nesprávně parkování pětistovkou

Podle mluvčí uherskohradišťských policistů Mileny Šabatové musely zasahovat hlídky kvůli parkování ve Starém Městě v posledních dvou letech zhruba desetkrát. „Vždy se jednalo o vyjížďku na podnět. Nejčastěji pak pokutujeme řidiče za nezanechání dostatečné šířky vozovky v obousměrné ulici, ale i za parkování na chodníku, před vjezdem do domu či parkování v křižovatce,“ vyjmenovala seznam nejfrekventovanějších přestupků.

Jak následně dodala, opakovaně musela policie pokutovat v ulicích Michalská a Za Radnicí. Prohřešky policisté zpravidla vyhodnocují jako správní delikty, u nichž je obvyklá sazba pět set korun.