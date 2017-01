Zlínský kraj se má čím chlubit. A není to jen jídlo

Zlínský kraj - Vína ze Slovácka i Valašska, chléb z Mařatic či Střelné, slaninu a uzené ze Zlínska či sýry a škvarky z celého kraje. Nejen na tyto a jiné gastronomické dobroty, ale také na kulturu, památky, kulturní akce či třeba cyklistiku bude lákat Zlínský kraj na veletrhu Regiontour 2017 v Brně.

Stánek východní Moravy na veletrhu Regiontour 2017.Foto: pro Deník Zdeněk Urbanovský, CCRVM

Ten začíná dnes na brněnském výstavišti a potrvá až do neděle. Náš kraj představí turistická lákadla pod značkou Východní Morava. Rozmanité spektrum zážitků a příležitostí k aktivní dovolené bude prezentovat v tématech zaměřených na baroko, cykloturistiku a zdravý životní styl.

„V posledních letech se začala rozvíjet i turistika gastronomická. Lidé rádi poznávají regiony a země i podle typických jídel a nápojů. Proto budou moci ledacos ochutnat," říká například Eva Manišová ze zlínského magistrátu.

Jaromír Krejčí, mluvčí Regiontour 2017, vyzývá, aby si jej nenechaly ujít ani rodiny s dětmi. Všichni si tam totiž najdou to své. „Jednotlivé kraje se budou předhánět, aby přilákaly lidi do svých regionů, kde by mohli strávit nezapomenutelnou letní či zimní dovolenou. Asi na pěti pódiích bude probíhat doprovodný kulturní program, vystoupí různé dětské soubory, cimbálové muziky či bude předvádění vaření z různých regionálních produktů. Chybět nebude ani barmanská show," láká do Brna mluvčí.

Možná tam také padne nový český rekord. „Budeme se totiž snažit překonat ten ve stavbě věže z dřevěných špalíčků nějaké skládačky," dodává.

Podle Dany Daňové, ředitelky Centrály cestovního ruchu Východní Moravy, veletrh navštíví během čtyř dnů na zhruba 38 tisíc lidí. V rámci České republiky patří k těm největším, čímž tak jednotlivé kraje mají každým rokem jedinečnou možnost oslovit nové a nové turisty. A Zlínský kraj se toho snaží využívat plnými doušky.

„Naše Východní Morava prezentuje hlavní čtyři turistické oblasti, tedy Kroměřížsko, Slovácko, Zlínsko a Valašsko. Například v pátek stánek oživí Biskupští manové z Kroměříže, kteří představí i tradiční ražbu mincí. Letušky z Otrokovic pozvou na květnovou akci, kdy bude v Otrokovicích možnost vidět historické letadlo Elektra, kterým létal Tomáš Baťa, a nabídnou otrokovický Mlýnský koláček, který je součástí místního tématu Mlýny a náhony," vyzdvihuje Dana Daňová.

Zlínsko a Luhačovicko budou směrovat návštěvníky mimo jiné do Filmového uzlu Zlín, kde zájemcům umožní vyzkoušet si animaci filmů. Slovácko má na víkend připraveny ochutnávky tradičních výrobků Slovácka a výrobu butonků se symbolikou Slovácka. Ochutnávku své produkce od pátku nabídne zase Rožnovský pivovar.

VSETÍN

Kdo by neznal valašský frgál či třeba valašskou kyselici. Nejen těmito pochutinami se proslavuje valašský region, který na letošním ročníku Regiontour nebude opět chybět.

„Chceme, aby lidé naše město vnímali všemi smysly a o tom je také na veletrhu přesvědčíme," říká mluvčí vsetínské radnice Adéla Kousalová. Pro návštěvníky připravili pro letošek úplně nové propagační materiály. Mají například i takový, který pomůže turistovi vyplnit buď dvoudenní, nebo čtyřdenní návštěvu města: poskytuje mu zajímavosti ze Vsetína, které by určitě neměl minout.

„Máme tady nejen výbornou gastronomii, kterou je Valašsko proslulé, ale také například kvalitní běžecké trasy. Záležitostí pro fajnšmekry může zase být ve vsetínské části Semetín Bike arena pro horská kola, která stylově navazuje na dostavěnou cyklostezku Bečva z Velkých Karlovic až do Vsetína," vyzdvihuje zajímavosti mluvčí. Od Regiontouru si slibují pozvat do města ty, kteří jej ještě neznají, ukážou jim, co všechno tam mohou vidět. „Vsetín je totiž město folkloru," dodává.

KROMĚŘÍŽ

Pohyb, zdravý životní styl a turistické sporty. To jsou mimo jiné stěžejní témata, která letos hodlá Kroměříž představit turistům. Kromě toho se ale zapojí také do celonárodního tématu, kterým je pro tento rok baroko.

„Na brněnském veletrhu Kroměříž poprvé představí heslo sezony KROMĚŘÍŽ NEZASTAVÍŠ. Chceme jím mimo jiné překonat předsudek, že je Kroměříž pomalé a mírně ospalé hanácké město. Pohyb, sport, aktivní odpočinek, akce, zábava a pro některé i adrenalin taková bude Kroměříž v roce 2017. Máme v tomto ohledu co nabídnout," říká Pavel Zrna, vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu kroměřížské radnice.

HOLEŠOV

Krásy a klenoty barokního umění jsou předností Holešova, jeho okolí a mikroregionu. Na ně chce Holešov lákat na veletrhu turistických možností.

„Budeme prezentovat také památky a kulturní akce. Připravili jsme spousty zajímavých propagačních předmětů zaměřených právě na letošní kulturní akce, máme nachystané nové krásné kalendáře nebo brožury věnované právě barokním památkám," láká mluvčí holešovské radnice Jana Rohanová. Z letošních největších akcí chtějí vyzdvihnout například Dny města, dožínky či třeba Festival židovské kultury.

UHERSKÉ HRADIŠTĚ

Na folklor, vinařství, přírodní bohatství či historické památky sází Uherské Hradiště, které se také coby zajímavá turistická destinace v tomto duchu bude prezentovat. „Má návštěvníkům co nabídnout po celý rok," slibuje mluvčí tamní radnice Jan Pášma. Návštěvníkům veletrhu nabídnou nového originálního turistického průvodce Objevte Uherské Hradiště.

„Je jedinečný tím, že současně obsahuje i videoprůvodce. Pomocí chytrého telefonu a QR kódů je možné se propojit na videogalerii a přiblížit si nezaměnitelnou atmosféru města, které je srdcem Slovácka," láká mluvčí

. Svými propagačními materiály se bude prezentovat rovněž nový skanzen Muzeum v přírodě Rochus, který byl slavnostně otevřen v roce 2016 a propojuje lidovou architekturu s krajinou a místními tradicemi.

„Některé z akcí, například Slovácké slavnosti vína a otevřených památek, Letní filmová škola či Na kole vinohrady Uherskohradišťska a mnohé další, jsou už vyhlášenými značkami a přitahují desítky tisíc návštěvníků. Uherské Hradiště je destinací s nabídkou jedinečných a originálních zážitků a s tím také jdeme za našimi potenciálními návštěvníky," dodává.

OTROKOVICE

Velkolepou podívanou nejen pro baťovce či milovníky letectví chystají pro letošek v Otrokovicích. Konat se má ve městě 1. května. A právě na tuto akci chce druhé největší město Zlínska mimo jiné lákat turisty na veletrhu turistických možností.

„Otrokovice jsou historicky spjaty s výrobou letadel, kterou založil Jan Antonín Baťa. Ten se netajil svou vášní k létání. Historický letoun Lockheed Electra 10A, který Baťovi patřil a se kterým před druhou světovou válkou obletěl svět, přistane 1. května 2017 na otrokovickém letišti," přiblížila Barbora Šopíková, vedoucí odboru školství a kultury.

Město tak bude i letos prezentovat nejen turistické cíle, ale i sportovní a kulturně-společenské akce, které se v Otrokovicích konají, jako například velké Otrokovické letní slavnosti. Letošním lákadlem bude letuška z Baťova letounu Elektra či nabídka Mlýnského koláčku. Jedná se o originální produkt, který bude jedlým suvenýrem, charakteristickým právě pro Otrokovice. První zkušební verze už byla upečena a ochutnána, jeho představení připravují právě na Regiontouru v Brně.

ZLÍN

Pokřtí slivovicí novou knihu. Na památky, kulturní akce či regionální dobroty bude zase lákat krajské město Zlín a celá oblast Zlínska a Luhačovicka. „Součástí prezentace bude také křest fotografické knihy Zlín fotografa Libora Sváčka. Knihu společně pokřtí primátor Zlína Miroslav Adámek a hejtman Jiří Čunek. Křtít se bude jak jinak než slivovicí. „Jde o velmi podařenou publikaci, která určitě udělá mnoha lidem radost," konstatuje Miroslav Adámek.