Zlatá salašská trnečka a zvon zamířily do Starého Města

Salaš - V přátelském rozpoložení začal v sobotu odpoledne v salašské hospodě Na Dolině jubilejní 30. ročník koštu slivovice. Po koštu v Jalubí, který je o deset let starší, se mohli Salaští na akci provoněné 309 vzorky kořalek pochlubit, že je druhou nejstarší v České republice, v Evropě i na světě.

Když se před třiceti lety z podnětu salašského Antonína Muchy rozhodli zahrádkáři v malé vesničce Salaš uspořádat první košt slivovice s 23 vzorky od tamních občanů, nesli možná na trh trochu riziko. S léty se ale ukázalo, že košty umějí uspořádat na vysoké úrovni.

Tehdejší zakladatelé koštu slivovic chtěli udělat pro milovníky pálenek z obce a posléze i z okolí něco nového, co v mnoha dědinách na úpatí Chřibů ještě nebylo, ale co se mohli pořadatelé přiučit v Jalubí, kde už košt slivovic v té době pořádali. „V průběhu těch třiceti let se pořádání koštů v obci podílela kromě zahrádkářů také svazarmovská organizace, pak obecní úřad, ale od roku 2009 si je pod svá křídla vzal Klubem přátel Salaše pod vedením Karla Marečka, nyní Miroslava Slavíka," uvedl Lubomír Šafraník, jeden ze zakladatelů salašských koštů pálenek.

Samotné ochutnávání 309 vzorků pálenek, z nichž 44 jich bylo ze Salaše, byl malý rituál. Nejdříve vyznavači destilátů potěšili vůní své čichové buňky, pak očima posoudili ve speciálních koštovačkách barvu kořalek a teprve pak je začali koštovat. Ne každému ale ten či onen vzorek pálenky zachutnal, takže to dal patřičně najevo třeba zamručením nebo úšklebkem. Jiný zase s docela vážnou tváří pronesl, že souhlasí s hodnocením degustátorů, vepsaném do katalogu.

Když v restauraci třicet minut po 18. hodině utichly tóny kunovické cimbálovky, vyhlásili pořadatelé verdikt degustátorů. Ti dali nejlepší hodnocení meruňkovici od Spolku přátel slivovice Staré Město, Vodáci SQ z Prostějova zase měli nejlepší hruškovici, Lubomír Remeš z Jankovic zabodoval s kalvádosem, Leo Matoušek z Míkovic se špendlíkovicí a salašská Daniela Juráková měla nejlepší likér z jahod.

A pak už přišlo na zveřejnění jmen majitelů nejlepších slivovic. Třetí místo a bronzová salašská trnečka zůstala na Salaši, a to u Karla Marečka. Ten se mohl na koštu pochlubit nejstarší slivovicí, která u porotců nasbírala 59,3 bodu. Jen o desetinu bodu víc přisoudili degustátoři pálence z trnek a durancií od Radka Šilce z Jankovic. Zlatou salašskou trnečku a zbrusu nový velký zvon přiřkli porotci slivovici z maďarských trnek od staroměstského Ondřeje Trupla. Vzhledem k jeho neúčasti pro něj cenu převzal a symbolicky na něj zazvonil salašský Petr Hollý.

„U příležitosti 30. jubilea salašských koštů jsme nechali udělat nový zvon, který bude v dalších letech předáván šampionům, ale také zlatou, stříbrnou a bronzovou salašskou trnečku, které mají podobu malých koštovaček," informoval Karel Mareček. Dodal, že zvon i pohárky navrhli umělci Olivovi z Velehradu, odlity byly v tupeské firmě Alucast.