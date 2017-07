Získá ubytovna ve Staré Tenici nového majitele? Ve hře je i město Hradiště

HLASUJTE V ANKETĚ / Desítky let stará budova nemocniční ubytovny v uherskohradišťské části Stará Tenice by mohla do roku změnit majitele.

Ubytovna ve Staré Tenici má být na prodej. Jedním z možných zájemců přitom je samotné Hradiště.Foto: Deník / Trubačík Vojtěch

Její současný vlastník Zlínský kraj pro ni totiž do budoucna nemá žádné využití, a tak uvažuje o jejím prodeji. O celkem 182 bytových jednotek a 9 dvojbuněk se už začalo zajímat také samo město. „Vedení Uherskohradišťské nemocnice již v minulosti prohlásilo, že mu budou stačit pouze dvě ubytovny. Do budoucna tak počítáme s budovou Na nožkách v samotném areálu nemocnice a s objektem na Malinovského,“ vysvětlila za uherskohradišťskou nemocnici Dana Lipovská. Část z 264 osob, které aktuálně ubytovnu využívají, tvoří i nemocniční personál. Ten by se po prodeji přestěhoval do výše zmíněných budov Na nožkách a na Malinovského. Co však bude se zbylými nájemníky, zůstává prozatím nejasné. Další osud ubytovny je zatím nejasný „V současnosti nedokážeme říct, jaké budou podmínky prodeje a zdali se obyvatelé ubytovny, jimž končí nájemní smlouva, mají začít poohlížet po novém bydlení. O tom bude rozhodovat rada Zlínského kraje. Návrh jí však nebyl ještě ani předložen,“ odmítla vzhledem k počátečnímu stádiu prodeje sdělit podrobnější informace mluvčí Zlínského kraje Renata Janečková. O samotnou nemovitost se tak začalo zajímat také Uherské Hradiště. Podle slov mluvčího města Jana Pášmy je však předčasné uvažovat, jak by byl areál ubytovny v rukou Hradiště využit. „Čekáme na nabídku kraje, od níž se vše ostatní včetně našeho zájmu bude odvíjet,“ pouze poznamenal. ČTĚTE TAKÉ: Nevyužívané pozemky nemocnice slíbil kraj Hradišti Samotný prodej bude nejdříve realizován v roce 2018. Mezitím se alespoň nájemníci dočkají jedné vítané novinky. Zlínský kraj se totiž rozhodl nahradit na ubytovně celkem devět balkonů, které z důvodu koroze nosné kovové konstrukce byly nebezpečné svému okolí. „Balkony měly být původně odstraněny v rámci plánovaného zateplení budovy, které však nakonec nebude realizováno. S ohledem na bezpečnost je však již nelze ponechat na jejich místě,“ dodal hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek.

Autor: Vojtěch Trubačík