Zemřel David Fibichr, velký bojovník s nemocí motýlích křídel

Horní Němčí – Velmi smutná zpráva o úmrtí Davida Fibichra (24) z Horního Němčí, který trpěl vzácným onemocněním kůže, tzv. nemocí motýlích křídel, byla uvedena v pátek 16. prosince facebookovém profilu nezisková organizace Korunka Luhačovice. Zejména jejím přičiněním se lidé v minulosti dozvěděli o osudu tohoto mladíka statečně se peroucího se zákeřnou nemocí.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Martin Divíšek

„Dnes zasáhla Korunku Luhačovice velmi smutná zpráva. Navždy z tohoto světa odešel David Fibichr, obrovský bojovník, který se uměl poprat s nevyléčitelným a vzácným onemocněním kůže – s takzvanou nemocí motýlích křídel, ale především s nezlomnou bojovností přistupoval k životu.

Patří mu velké poděkování za všechno, co udělal pro druhé, za to, jak bojoval i za své ostatní kamarády trpící stejnými problémy," napsala na facebookovou stranu Korunky Luhačovice její ředitelka Veronika Záhorská s tím, že díky Davidově statečnosti a otevřenosti má spousta dětí s touto nemocí dnes o kapánek lehčí život. „Davčo, budeš nám nesmírně chybět," doplnila závěrem.

Následně se pod zprávou kondolenčně vyjádřily desítky lidí. „Je mi to moc líto. Osobně jsem ho znala když byl mým pacientem v nemocnici. Byl to moc hodný a trpělivý kluk. Už ho nic nebolí, věřím ze lidé, kteří nás opouští jdou na lepší místo, kde není bolesti, není nemocí…bude tam nahoře s Romčou Poláchem…Zapaluji svíčku a rodičům přeji upřímnou soustrast. Držte se," vzkázala v diskuzi Soňa Gronychová Svatošová. Podobný vzkaz zanechala pod smutnou zprávou Jitka Hauerlandová. „Je to smutné, byl to statečný kluk, který se pral se svým osudem, vytrpěl si hodně bolesti. Přeji rodině hodně síly k překonání toho jediného, co nemůžeme nikdy změnit," poznamenala.

U nemoci motýlích křídel – Epidermolysis bullosy způsobuje sebemenší tlak na kůži puchýře a bolavé rány. V České republice a na Slovensku se s podobným onemocněním potýká více než stovka pacientů. „Už když se chlapec narodil, objevily se mu na patách puchýřky. Lékaři zjistili původ nemoci, ta byla ale tehdy i pro ně nová a museli o ní získávat nové poznatky," vysvětlila před časem Deníku Davidova maminka Romana. Rány se podle jejích slov objevovaly na chlapcově těle sporadicky. Zhoršení nastalo v pubertě. Začaly mu řídnout vlasy a zkracovaly se mu šlachy pod koleny. Musel tedy podstoupit řadu krevních transfuzí a operací. Denně musel také absolvovat zhruba tříhodinové procedury sestávající z koupelí, dezinfekcí a převazů.

Poslední rozloučení s Davidem Fibichrem se podle informací z Horního Němčí bude konat v kruhu rodinném bez účasti veřejnosti.