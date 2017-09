Zemětřesení na uherskobrodské kulturní scéně

Podáním výpovědi dlouholeté vedoucí Kina Máj v Uherském Brodě Lenky Slívové graduje ve městě Komenského v těchto dnech napjatá situace na tamní kulturní scéně. Ta začala rezonovat prvními otřesy letos v červnu, kdy po tlaku městských zastupitelů rezignoval na svůj post ředitele brodského Domu kultury Jan Zapletal.

Následovalo červencové zrušení a pozdější znovupovolení promítání letního kina u tamní kavárny Ulité Kafé. To se stalo jedním z důvodů, proč její provozovatel Karel Gregor neprodloužil s radnicí nájemní smlouvu na provozování Ulitého Kafé pro příští rok.

Kvůli problémům s promítáním, ale také kvůli údajné reorganizaci kina Máj navíc ve středu 20. září podala výpověď další stabilní členka brodského kulturního prostředí, dřívější vedoucí kina Máj Lenka Slívová. Názory na její odvolání jsou však rozporuplné.

Slívová v kině Máj po 23 letech končí

„Výpověď jsem podala, protože dočasná ředitelka Domu kultury Irena Krejsová provedla změnu jeho organizační struktury a ta se dotkla v celé organizační struktuře pouze mého místa, na které se pak absurdně sama nominovala. Mám tříletou zkušenost od roku 2013 do 2016, kdy na vedoucí pozici kina Máj byla dosazena právě Irena Krejsová a já zastávala funkci dramaturgyně. Její vedení kina si už opravdu nechci a nemohu zopakovat,“ popsala Lenka Slívová počáteční důvody, které ji nakonec vedly k tomu, aby podala na stůl Ireně Krejsové výpověď.

Kapitolu svého působení v uherskobrodském kině Máj tak Lenka Slívová uzavřela po 23 letech s tím, že pokud má nastat návrat starých časů, tak už bez ní.

„Na moji otázku, proč dočasná ředitelka mění organizační strukturu Domu kultury, zda se ta předchozí neosvědčila, mi doposud neodpověděla. Těsně před oznámením změny organizační struktury mně však předala důtku za dva dny neomluvené absence. Nedorozumění při hlášení dovolené je však nyní používáno účelově proti mně, navíc s výhrůžkou, že mě může rovnou propustit,“ poznamenala Lenka Slívová.

Patřila k nejlepším, lituje Karel Gregor

Její odchod vnímá jako velkou ztrátu také Karel Gregor, který coby majitel Ulitého Kafé často s Lenkou Slívovou spolupracoval.

„Je podle mě velká škoda, že takoví lidé odcházejí či jsou nuceni okolnostmi k odchodu. Patřila vždy k těm nejlepším, kteří brodskou kulturu měli na starosti, koneckonců za ni mluví výsledky. Sám jsem se rozhodl po posledním incidentu nepodepsat s městem prodloužení nájmu a poslední den v tomto roce skončí i Ulité Kafé v Brodě,“ nechal se slyšet Karel Gregor.

Proti neověřeným a zavádějícím informacím, které v posledních dnech začaly kolovat o nových pořádcích v brodském Domu kultury ze strany komunistické zastupitelky, se rozhodla rázně vystoupit dočasná ředitelka Domu kultury Irena Krejsová.

„Zastupitelkou za KSČM jsem se sice stala, ale jako nezávislá. Tenkrát jsem totiž toužila být v zastupitelstvu a prospívat svým působením občanům a tehdejší ředitel Domu kultury Jaroslav Mikulík mě přesvědčil, že je jedno, za koho se do zastupitelstva dostanu, hlavně že tam budu,“ objasnila svůj vztah ke KSČM.

Místostarosta Vrána: Její odchod je velká škoda

Důvodů, proč byla Lenka Slívová přeřazena v posledních dnech z pozice vedoucí kina Máj na dramaturgyni, bylo dle Ireny Krejsové více.

„Šest pracovních dnů se nedostavila do zaměstnání, aniž by ohlásila dovolenou, nebo co se děje. Tři dny jsem jí uznala, ale další tři dny už ne,“ konstatovala Irena Krejsová. Už to podle ní bylo hrubé porušení kázně zaměstnance.

Stejné problémy měl mít přitom podle Ireny Krejsové s Lenkou Slívovou už předchozí ředitel Domu kultury Jaroslav Mikulík.

„Byl jsem nucený ji z vedení kina Máj v roce 2012 odvolat. Tehdy nebyla v kině dobrá atmosféra, což byla práce právě Lenky Slívové. Jinak jsme spolu ale úplně normálně komunikovali,“ sdělil Jaroslav Mikulík.

K zemětřesní v brodské kulturní scéně se vyjádřil také místostarosta Uherského Brodu Petr Vrána, který v červenci obhajoval přesun promítání letního kina od Ulitého Kafé.

„Pro mě osobně byla Lenka Slívová osoba zapálená, která rozuměla své práci. Náš malý konflikt ohledně letního kina u Ulitého Kafé bych však nepřeceňoval. Jestli se jí nějak osobně dotkl a zapříčinil její odchod, pak je to určitě velká škoda,“ dodal.