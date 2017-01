Zastupitelstvo Salaše pozvalo občany na zabijačku a štrúdl

Salaš - Ačkoliv vánoční čas skončil oficiálně v neděli, dva dny po svátku Tří králů, občané Salaše si na něj přišli zavzpomínat o druhé lednové sobotě odpoledne.

Na druhý ročník Zimního setkání, při němž nechyběla ochutnávka zabijačkových specialit a soutěžních štrúdlů, ale ani hudba a písničky v podání folkové skupiny Lončáci z Modré, pozvalo Salašany tamní obecní zastupitelstvo.

„Rok 2016 skončil. Z pohledu nás, salašských zastupitelů, byl vcelku úspěšný. Řadu věcí se nám podařilo trochu postrčit dopředu. Máme radost z toho, že se lidé zapojují do společenského života a věnují svůj čas organizování společenských i sportovních akcí," zaradovala se neskrývaně Jitka Točková, první žena Salaše. I když si spolu s přišedšími občany užívala hezkou atmosféru setkání, na zamyslela se nad tím, co všechno by se dalo letos v obci vylepšit, pravda při dostatku finančních prostředků.

„Nutně bychom potřebovali zrekonstruovat vnitřní prostory vysloužilé základní školy. Ta už sice dostala novou střechu, ale v budově by mělo vzniknout kulturně-společenské zařízení, klubovny pro spolky a místnosti pro rodinné oslavy," předestřela starostka svou představu o omlazovací kúře někdejší školy.

A proč se salaští zastupitelé rozhodli pořádat Zimní setkání s ochutnávkou zabijačky nejen pro seniory, jak tomu bývalo v minulých letech, ale pro všechny obyvatele obce. V ní žije více než 380 stálých obyvatel, v letních měsících se jejich počet zvyšuje o téměř stejné množství.

„Naším cílem bylo, aby se lidé žijící na Salaši setkali při ochutnávce zabijačkových dobrot v prostředí, které je podobné tomu domácímu. Kdysi bývala zabijačka v každé vesnické chalupě, ale dnes už ji v dědině téměř nikdo nedělá," připomenula Jitka Točková časy, kterým mladí nechtějí věřit.

Souhlasně jí přikyvovala místostarostka obce Vlasta Mikelová, která ráda peče a vaří, ale soutěžním štrúdlem se na Zimním setkání nepochlubila. „Před tou dnešní akcí jsem byla natolik zaneprázdněná, že mně nezbyl čas na pečení štrúdlu. Ale určitě ho někdy alespoň zastupitelům upeču," spřádala plány Vlasta Mikelová.