Zápis do první třídy je pro děti velkým zážitkem

Zápisy dětí do prvních tříd se letos přesunuly až do dubnových termínů. A tak v pátek odpoledne vcházím do malé jarošovské školy podívat se, jak to malým předškolákům půjde. Na chodbě mě vítají tři holčičky ze čtvrté třídy.

Nasměrují mě nahoru, kde zápis oficiálně začíná. Tam už je speciálně upravená učebna. Na rodiče, ale hlavně na děti tady čeká ředitel školy Pavel Jančář. Na stole jsou přichystány dokumenty i dárky pro malé uchazeče. Na moderní interaktivní tabuli hraje se ztlumeným zvukem film ze školy v přírodě. Záběry jsou plné rozjásaných jarošovských žáků.

DĚTI ANI NEPOZNAJÍ, ŽE PLNÍ DŮLEŽITÉ ÚKOLY

Jako první přichází k zápisu slavnostně nastrojená Adélka Foltýnová. Ve škole se cítí očividně dobře, prostředí už totiž zná – chodívá zde v rámci programu školky každý týden na hodinu angličtiny. Pan ředitel Adélce podává ruku a ona mu pozdrav opětuje jako pravá dáma.

Roztomile se usmívá a s pomocí pana ředitele hledá složku se svým jménem. Zatímco Adélčini rodiče vyplňují oficiální dokumenty, děvenky se ujímá paní učitelka. Adélka si vybírá papírovou ovečku, na kterou bude dostávat razítka za splněné testy. Scházím s nimi tedy o patro níže, kde jsou pro děti nachystány zajímavé úkoly. Na koberci stojí velká žlutá papírová kuřátka.

„Nevadí, když tě budu fotit, Adélko?“ stihnu se ještě zeptat.

A ona statečně odpovídá: „Nevadí.“

To už ale říká paní učitelka: „Podívej, jací ptáčci tu na tebe čekají. Poznáš je?“

„To jsou kuřátka,“ hlasí holčička pohotově.

U kuřátek jsou rozházená pěnová písmenka. Adélka dostává za úkol najít to písmeno, kterým začíná její jméno. Bystře sáhne po blízkém A. Paní učitelka ji chválí a jen tak mimochodem se ptá, jakou má písmenko barvu. „Zelenou,“ hlásí Adélka bez zaváhání.

Pak se přesunují ke košíku s vajíčky – na něm paní učitelka testuje, jak umí holčička počítat. Pak zkušená paní učitelka obrátí Adélčinu pozornost k obrázkům za námi. Ptá se, jaké že to má pejsek mláďátka.

Děvčátko chvilku váhá, ale pak přece jen hrdě hlásí: „Pejsci mají přece štěňátka.“ Já všechno pozoruji z povzdálí, bojím se mluvit, abych zkoušenou holčičku nerozptýlila.

I když, zkoušenou… paní učitelka všechny Adélčiny vědomosti testuje tak nenápadně, zakomponovaně v přirozeném hovoru, že si Adélka snad ani není vědoma, že se tu posuzuje její školní zralost.

V dalších úkolech předvádí, jestli pozná levou a pravou stranu, zda ví, co je nahoře a co dole… celá usměvavá dostává razítko na své ovečkové vysvědčení a přesouváme se do další učebny.

Čekají nás obrovští papíroví zajíci. Mezi nimi je na koberci natažený tlustý provaz. Adélčiným úkolem je přejít po provaze na druhou stranu. Zvládá to parádně a já se přece jen odvážím kromě cvakání foťákem taky promluvit.

„Ty jsi šikovná! Mohla bys po provaze přejít i velkou propast.“

„Bude z tebe provazochodkyně,“ přidává se paní učitelka a Adélka nás za naši pochvalu odměňuje zářivým úsměvem.

POCHVALA I RADY

Přesouváme se do hudebny, kde kromě klavíru stojí i interaktivní tabule. Počítačové úkoly na ní pomáhají Adélce plnit zkušené holky školačky. Poté, co se vracíme do prvního patra, kontroluje ještě paní učitelka Adélčino držení tužky. To už je s námi i Adélčina maminka.

„Podívejte se, jak drží pastelku,“ upozorňuje paní učitelka.

Ukazuje Adélce, jak by měla tužku držet a doporučuje mamince: „Hodně na to dbejte, trénujte… jinak by ji ruka při psaní bolela.“ Všechno zaznamenává do dokumentu pro rodiče.

„Panenka je velice šikovná,“ uzavírá hodnocení. Posledním Adélčiným úkolem je popsat, co nakreslila.

„Namalovala jsem kytičky, oblečení a sebe.“

„A copak je to tady nahoře?“ diví se paní učitelka.

„To se suší prádlo!“ pobaví nás všechny Adélka. Na papírovou ovečku dostává už čtvrté razítko a vracíme se za panem ředitelem.

„Pojď mi ukázat, kolik máš razítek,“ vybídne ji pan Jančář.

„Všechny čtyři? Tak to ti gratuluji!“ Adélka je hrdá na svůj výkon.

Dostává dárky – tašku s legem, se slevou na vstup do hracího centra a se zdravým rakytníkovým bonbonem.

„Děkuju!“ odpovídá malá Adélka způsobně a krásně se culí.

„Teď už jen oslavit, že jsi přijatá do školy. Chtělo by to ohňostroj,“ doporučuje pan ředitel rodičům a přátelsky se loučí.

Já za nimi ale ještě vybíhám na chodbu a ptám se na první dojmy.

„Líbili se mi kantoři, byli příjemní. Takové to „škola hrou“ to bylo,“ říká Adélčin tatínek Tomáš Foltýn.

„Komenský by měl radost, že?“ souhlasím s ním.

„Myslím, že to na Adélku vůbec nepůsobilo stresujícím dojmem,“ dodává tatínek a mně nezbývá než opět souhlasit a s hrdými rodiči i s miloučkou Adélkou se rozloučit.

KUŘÁTKA NEBO ORLI?

Pro mě zápis ale ještě nekončí, chci vidět, jak to půjde dalším jarošovským dětem. Na první pohled mě zaujme Martínek v modrém sáčku. Zastihnu jej v doprovodu další zdejší paní učitelky zrovna u žlutých kuřátek.

„Copak jsou to za ptáčci?“ dostává dotaz tentokrát právě Martínek.

Zkoumavě si papírové figury prohlíží a já vtipkuji: „Já si myslím, že to jsou orli.“ Vzápětí si to ale vyčítám, poněvadž klučina se okamžitě přiklání k mému řešení a hlasí paní učitelce, že jsou to orlové.

Paní učitelka Zdeňka Uřičářová se ale pokouší situaci napravit a napovídá: „A nemá třeba tvoje babička slepičky? Neběhají jí teď po dvoře malí žlutí ptáčci?“ Martínek se zamyslí.

„Myslím, že ne. Co by tam taky dělali?“ diví se. Rozhodnu se pro nápovědu přímou.

„Martínku, víš co? Já si tě s tím papírovým kuřetem vyfotím, jo? No podívej, jsi větší než kuře, tak to tě určitě do první třídy pustí,“ žehlím si to.

„Jenomže já dostanu odklad,“ informuje mě chlapeček zasvěceně.

„A kam tě odloží?“ zhrozím se naoko.

„No přece až do další třídy!“ směje se na mě klučina od ucha k uchu.

U zapeklité poznávačky ptáků sleduji později dalšího adepta na prvňáčka, Lukáška Daníčka.

Ten paní učitelce Daně Fitzianové velmi učeně sděluje, že jsou to kuřátka.

Pak přiznává: „Ve školce jsem to jednou nevěděl, ale teď už to vím.“

Jedna z holčiček velmi špatně vyslovuje hlásku „ř“. Pan ředitel Jančář rodičům radí: „Je třeba na tom pořádně zapracovat, ale nebojte – do září zbývají ještě čtyři měsíce.“

Já pak děvčátku šeptám: „Neboj, to se naučíš. Já se naučila vyslovit „ř“ až v devatenácti, ale nakonec jsem na to přišla. A ty to taky dokážeš.“ Holčička na mě kouká překvapeně a já doufám, že to narozdíl ode mne opravdu stihne před nástupem do školy.

K zápisu nakonec dorazilo dvacet šest dětí. „V září jich nastoupí asi dvacet jedna,“ myslí si pan ředitel. Rodiče pěti dětí totiž požádali o odklad.

„Ale i ty děti, které odklad dostanou, byly velice šikovné,“ komentuje to paní učitelka Uřičářová.

Když odejde i poslední klučina, kterého rodiče přišli zapsat do jarošovské školy, pedagogové si o dětech ještě chvíli povídají. Se zápisem jsou spokojení.

„Kolem těch dvaceti dětí v jedné třídě, to je ideální počet,“ vysvětluje mi další z učitelek.

No a já si pomalu schovávám foťák, loučím se s hodnými učitelkami i charizmatickým panem ředitelem a trochu se cestou k autu zasním. Kdybych se tak mohla alespoň na pár dní přemístit v čase a nastoupit jako prvňáček právě do základní školy v Jarošově…

NATAŠA BUDAČOVÁ