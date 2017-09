Základní škola v Brodě od září otevírá přípravnou třídu pro předškoláky

Budou chodit do školy, školáci ale nebudou. Základní škola Na Výslunní v Uherském Brodě letos poprvé otevře předškolní vzdělání. Bude jediná na Slovácku a jedna ze tří v celém kraji.

Ilustrační foto.Foto: Jiří Sejkora

"Vyšlo to z naší iniciativy a od města jako zřizovatele. Loni chtěli takovou třídu otevřít v Uherském Hradišti, ale narazili na nějaký problém. Nám se naštěstí vše podařilo," uvedla ředitelka Základní školy Na Výslunní Uherský Brod Dagmar Bistrá s tím, že by si chtěli tento program určitě udržet i do dalších let.

Nabídnou tak další možnost, jak splnit povinnost předškolní výchovy.

Náplň bude podle ředitelky velmi podobná té v mateřské školce, ale děti si budou trochu intenzivněji zvykat na řád ve škole, způsob učení a v případě zájmu i se více připravovat na první třídu.

Na základní školu v Uherském Brodě nastoupí v září do programu osm dětí, maximální kapacita je 15.

"Pro děti je povinných dvacet hodin týdně jako v první třídě čili čtyři vyučovací hodiny," popsala ředitelka s tím, že si ale nelze představovat, že to vypadá stejně jako ve škole, kde děti sedí 45 minut v lavici.

Navíc do tohoto programu často nastupují děti s odkladem, které mají například logopedické problémy nebo mají potíže s pozorností, na to se pak vyučující v předškolní výchově zaměří.

Předškoláci mají rovněž možnost navštěvovat družinu, a to mezi 6.30 a 8.00 a odpoledne od 11.45 do 16.30.