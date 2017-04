Za prvních deset minut systém zaevidoval 1 018 žádostí o kotlíkové dotace

Zlínský kraj prošel zatěžkávací zkouškou – v osm hodin ráno bylo spuštěno přijímání kotlíkových dotací, poprvé pouze elektronicky. A úspěšně. Peníze určené na tuto výzvu byly vyčerpány do deseti minut od spuštění systému. Přišlo celkem 1 018 žádostí za 127,5 milionů korun.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Žádosti o dotace byly asi čtyřikrát vyšší než 34,5 milionů korun, které má kraj k dispozici. Z toho důvodu byl příjem žádostí po půlhodině ukončen.



„Počítali jsme s velkou zátěží, proto jsme museli systémy dobře otestovat. Vše jsme připravovali už od začátku února. Provedli jsme přes 35 000 zaslání formulářů v testovacím režimu. Odpracovali jsme na tom opravdu spousty hodin. Proto jsem velmi rád, že vše proběhlo v pohodě,“ říká Pavel Kopecký z oddělní informatiky Krajského úřadu Zlínského kraje. „Systém byl připraven opravdu velmi kvalitně. Lidé, kteří poslali elektronickou žádost, dostali i zpětnou informaci, že jejich žádost byla přijata úspěšně,“ doplnil Jan Pijáček, radní Zlínského kraje, který má dotace na starosti.

„My jsme se dohodli s hejtmanem, že žijeme ve 21. století, a proto přejdeme k této formě podávání žádostí. Má to i tu výhodu, že se nikdo nemůže předbíhat. Takže já jsem velmi spokojen. Přiznám se sice, že jsem měl dnes večer trochu neklidné spaní, ale dobře to dopadlo,“ říká radní Pijáček.Většina žadatelů věděla, že se žádosti vyplňují elektronicky. „Na odboru životního prostředí Městského úřadu Valašské Klobouky se dosud o kotlíkové dotace zajímaly přibližně dvě desítky občanů,“ sdělila tisková mluvčí Valašských Klobouk Lenka Zvonková. „Žadatelům vždy předáme základní informace a zejména kontakty na pracovníky Krajského úřadu Zlínského kraje, kteří jsou k vyřizování žádostí o dotace kompetentní,“ doplnila s tím, že většina lidí ví, že se má obracet přímo na vedení Zlínského kraje, tedy jsou již více informovaní, než v minulosti. Podobně to vnímají také ve Slavičíně. „Občas se na nás někdo z místních obrátí, ale všechny směřujeme do Zlína na Krajský úřad,“ uvedla pro Deník vedoucí odboru životního prostředí Slavičín Martina Slámečková.

V první letošní vlně kotlíkových dotací bude ve Zlínském kraji rozděleno 34,5 milionů korun, které jsou určeny na výměnu kotlů za kotle na obnovitelné zdroje. „Teď se opravdu jednalo o zatěžkávací zkoušku. Rozdělovali jsme v uvozovkách pouze 34,5 milionů korun. Na podzim nás čeká mnohem větší výzva, kdy budeme rozdělovat 155 milionů korun. Staré neekologické kotle bude možné vyměnit za nové ekologické, včetně kotlů plynových a kombinovaných, takže tady očekáváme opravdu velký zájem,“ řekl Martin Kobzáň, vedoucí Odboru řízení dotačních programů. Každý, kdo poslal elektronickou žádost, má teď deset dní na to, aby ji odevzdal i v písemné podobě, která bude obsahovat všechny povinné přílohy. „My teď budeme přijaté žádosti kontrolovat. Předpokládáme, že budeme moct uspokojit přibližně 270 žádostí,“ upřesnil Kobzáň. Neuspokojení žadatelé pak budou mít příležitost žádat o kotlíkovou dotaci zase na podzim. Datum vyhlášení této výzvy bude včas upřesněno.Peníze na kotlíkové dotace poskytuje Evropská unie prostřednictvím Ministerstva životního prostředí.

Autor: Marcela Kaniová