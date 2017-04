Z průtahu Nivnicí zmizí kostky

Ztišení dopravy, bezpečnější provoz a podle vyjádření odborníků zúžením dojde i ke zpomalení provozu. To jsou hlavní výhody rekonstrukce průtahu Nivnicí za 9,8 milionu korun. Ta by měla začít v červnu a trvat by měla do konce roku.

Pro obyvatele obce je to další dopravní komplikace. V dubnu totiž začala oprava silnice mezi Nivnicí a Uherským Brodem. „S dopravou to bude skutečně náročné. Skoro se k nám nebude moct dát přijet. Na druhé straně když zmizí ty kočičí hlavy, budu rád. Neustále se to propadá a hodně drncá,“ nechal se slyšet Nivničan Roman Kratina. Centrem Nivnice totiž vede kostkovice, kterou nechá majitel komunikace – Ředitelství silnic Zlínského kraje vyměnit. „Komunikace se odvodní a položí se na ni živičný povrch,“ informoval starosta Nivnice Miroslav Vykydal s tím, že se sedmi set metrový opravovaný úsek zúží z osmi metrů na šest a půl. Obec pak podle jeho slov bude na práce navazovat úpravou chodníků, sjezdů a svodů do kanalizace. ČTĚTE TAKÉ: Dálnici z Otrokovic do Babic by mohli začít stavět už příští rok Dojde například i na úpravu křižovatky v zatáčce u kaple. „Chodník u kaple bude průchozí o šíři 1,5 metru a sjezd na hlavní komunikaci bude možný jen ve směru k Besedě,“ sdělil nivnický starosta. V úseku od kaple po křižovatku u kostela se bude zužovat vozovka. Dojde tam k rozšíření chodníku na každé straně o 0,7 metru, jelikož v této části obce je větší pohyb pěších. V místech od kostela po park vznikne mezi silnicí a chodníkem zelený pruh o šířce 0,7 metru po obou stranách. „Budeme upravovat i zálivy pro zastávky a vystaví se nový autobusový záliv v parku směr Korytná. Většina chodníků sjednotíme a předláždíme,“ doplnil Miroslav Vykydal. Dopravu budou v obou naplánovaných etapách řídit přepouštěcí semafory a krátkodobě může docházet i k uzavírkám. ČTĚTE TAKÉ: Den Země: přírůstek do kovozoo, rybář Jakub Vágner i koncert Marka Ztraceného Starosta přiznal, že se občas setkává s názorem, že je kostka nesmrtelná, proč ji dávat pryč. „Průjezdní úsek je Nivnicí je v žalostném stavu, nerovnosti, louže, hlučnost, kluzký povrch, opravy které se míjí účinkem nehledě na bezpečnost,“ vyjmenoval zastáncům kostkovice první muž Nivnice. Podle Bronislava Malého z Ředitelství silnic Zlínského kraje je hlavní nevýhodou kostek především hlučnost. „Postupně dochází k plošné deformaci dlážděné vozovky a objevují se letité stížnosti ohledně hlukové zátěže obyvatel a nezanedbatelná je i prašnost,“ popsal Bronislav Malý. V tom, co bude z kostkami dál je jasno. „Větší část žulových kostek bude nabídnuta k prodeji zhotoviteli, zbylá část bude použita při rekonstrukci ostatních akcí ŘSZK, například dláždění okraje – dvouřádku komunikací,“ uvedl Bronislav Malý. ČTĚTE TAKÉ: Dopravu mezi Uherským Brodem a Nivnicí budou řídit semafory

Autor: Blanka Malušová