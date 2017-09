Vzácná návštěva z USA v Galerii J. Uprky

FOTOGALERIE / Zřícením části střechy na sýpce Penkova statku v Hluku se znovu rozproudily debaty, co s celou stavbou udělat. Město uspořádá v pondělí 2. října mimořádné zastupitelstvo, na kterém by se mělo rozhodnout, co se s touto částí Penkova statku do budoucna udělá. Podle starosty a statiků totiž ohrožuje bezpečnost lidí, kteří chodí okolo.