Kam o víkendu? S turisty kolem Břestecké skály nebo na některý z plesů

Uherské Hradiště – Kadeřnictví se věnuje už pět let, ale podobný úkol před ní stál vůbec poprvé. Jak by taky ne. Extravagantní účesy čtyřiadvacetileté Martiny Frolkové z Uherského Ostrohu by si jen tak na hlavu nikdo udělat nenechal. Přesto právě její kreativitu a zápal pro dokonale naaranžované vlasy ocenila odborná porota na Mistrovství České republiky středních škol v kadeřnické soutěži Koruna kreativity ve středu 11. ledna.