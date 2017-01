Vyrobené vesty ministerstvo obrany od České zbrojovky nekoupí

Uherský Brod – Celkem 2291 neprůstřelných vest za 68 miliónů korun měla podle smluvního ujednání dodat Česká zbrojovka Uherský Brod tuzemskému ministerstvu obrany. Nakonec se tak nestane a čeští vojáci v nebezpečných zahraničních misích si budou muset počkat na poněkud dražší vesty od jiného dodavatele.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Vraný Jan

Jde o důsledek neshody mezi ministerskými vyjednávači a manažery zbrojovky. Ve středu 11. ledna o tom jako první informoval server Novinky.cz.

Ministerstvo obrany podle Novinek má po České zbrojovce vymáhat více než 30miliónové penále za nedodání vest v termínu. „Po dlouhodobém dialogu s Českou zbrojovkou byl smluvní vztah ukončen. Vzájemné závazky budou řešeny dle smlouvy a právního řádu ČR," informoval mluvčí ministerstva obrany Jan Pejšek.

Vesty vojákům měla zbrojovka dodat již v listopadu předminulého roku. Ty byly vyrobené, ale armáda je nepřijala, protože údajně nebyly vyrobeny podle všech norem.

Česká zbrojovka se k záležitosti odmítá vyjadřovat.

„Dle vyjádření generálního ředitele České zbrojovky a.s., Lubomíra Kovaříka, nebudeme toto téma komentovat," přišlo Deníku ve středu vyjádření z nejvyšších míst uherskobrodské zbrojařské fabriky.

Zbrojovka podle serveru Novinky.cz s vestou uspěla ve vojskových i kontrolních zkouškách, a proto většinu z objednaných vest vyrobila. Ministerstvo je ale nakonec nechtělo přijmout s tím, že výroba vest neproběhla pod dohledem státního Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti (SOJ).¨

Ministerstvo proto požadovalo, aby zbrojovka vyrobila vesty znovu a umožnila kontrolorům, aby byli u celé výroby. S tím zase nesouhlasila zbrojovka.

Problémy s vestami by měla definitivně vyřešit velká zakázka na 5500 vest, do které se podle Novinek.cz přihlásilo šest zájemců. Vítěze by mělo Ministerstvo obrany vyhlásit do konce ledna.