Vyberte si z pozvánek na kulturní a společenské akce prodlouženého víkendu

Slovácko - Čeká nás prodloužený sváteční víkend. Pro ty, kteří mají volno je tu výběr z nabídky kulturních a společenských akcí na Slovácku.

Do Velehradské baziliky za Hradišťanem a Ondrášem

Velehrad – V čase vánočním i povánočním je řada lidí naplněna touhou navštívit koncert – nejraději v historickém chrámu, kde budou znít koledy, duchovní písně a bude při tom vládnout neopakovatelná nálada. To vše v plné míře přinese v pondělí 26. prosince v 16.30 hodin v bazilice Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě tradiční Štěpánský koncert Hradišťanu Jiřího Pavlici. Loni Štěpánský koncert vykročil již do druhého čtvrtstoletí.

Letošními hosty koncertu budou česká zpěvačka Hana Ulrychová s velmi silným hlasem – altem, Kateřina a Dalibor Štruncovi (houslistka a cimbalista). Bazilika bude pro návštěvníky koncertu zpřístupněna patnáct minut před 16. hodinou. Vstupné v předprodeji činí 250 Kč, na místě 300 Kč, děti do 10 let mají vstup na koncert zdarma. Čistý výtěžek bude jako každoročně příspěvkem na opravu baziliky. Předprodej lístků v Městském informačním centru Uherské Hradiště, Veligradtour a Informačním centru Velehrad.

O dva dny později, tedy 28. prosince, zavítá v 17 hodin do velehradského chrámu vojenský umělecký soubor (VUS) Ondráš s pořadem Nesem vám tu novinu. Koncert orchestru lidových nástrojů s dívčím sborem bude tematicky vycházet ze zvyků a obyčejů spojených s dobou zimního slunovratu, vánočních svátků a Nového roku. Pořad bude složený ze zpívaných a instrumentálně zpracovaných koled či pastorel, obohacený bude o lidovou betlémskou hru. Vstupenka v předprodeji bude stát 180 korun, v předprodeji bude o 30 korun levnější. Děti do 10 let budou mít vstup zdarma.

Štěpánské koledování ve stodole na Rochusu

Uherské Hradiště – Dopřejte si o druhém vánočním svátku, tedy na Štěpána, malou procházku k historické stodole v areálu skanzenu Rochus Uherské Hradiště. Uskuteční se tam od 14.30 hodin už pátý ročník Štěpánského koledování s hudeckou muzikou Burčáci s primášem Fankem Ilíkem. „V průběhu štěpánského setkání se mohou návštěvníci zahřát horkým svařákem, ale také okoštovat pálenky, které nám poskytla Společnost přátel slivovice České republiky," zve na akci ředitel společnosti Parku Rochus Jan Blahušek.

Kam o Silvestru a na Nový rok?

Silvestrovský večírek v Břestku rozparádí kapela Ranvej

Břestek – Ještě pořád nemáte plán na silvestrovský večer? Oslavit příchod nového roku můžete například v Břestku ve sportovní hale. Kromě bohatého občerstvení, zabíjačkových specialit a prezentace regionálních vín rozparádí silvestrovský večírek kapela Ranvej. Rezervace míst je možná na telefonních kontaktech 602576852 nebo 603178768. Cena vstupenky v předprodeji je 150 korun, přímo na místě ji pak zájemci zakoupí o padesát korun dráž.