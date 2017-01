Vlčnov má nového starostu. Má cesta zde končí, řekl odstupující Jan Pijáček

Vlčnov – „Dámy a pánové. Všechno jednou začíná a všechno jednou končí. Před sedmatřiceti lety jsem přišel do Vlčnova a před šestadvaceti lety jsem byl zvolen do zastupitelstva, abych se následně stal místostarostou a nakonec i starostou obce. Má cesta zde nyní končí," řekl v pondělí 23. ledna odcházející starosta Vlčnova Jan Pijáček (ODS) na večerním zasedání zastupitelstva. To nakonec na jeho návrh, který byl jediný, zvolilo čtrnácti z celkem patnácti hlasů novým starostou Vlčnova Jiřího Matušíka (ODS).

Na zastupitelstvu v hale Klubu sportu a kultury ve Vlčnově byl zvolen nový starosta obce Jiří Matušík, který nahradí odcházejícího Jana Pijáčka.

„Myslím, že nebudu mít lehký úkol vykonávat funkci starosty právě po Jendovi Pijáčkovi, který ho dělal po dlouhá léta. Proto bych chtěl vyzvat všechny radní a zastupitele, aby mi byli nápomocni při mé práci. Žádný starosta není pánbůh a každý se může splést. Od toho tu jsou zastupitelé, aby jej na chybu upozornili," reagoval po svém zvolení Jiří Matušík. Mimo nového starostu volilo zastupitelstvo také post radního, stejně jako post člena finančního výboru. Navrhován na funkci radního byl odstupující Jan Pijáček a nezávislý zastupitel Milan Kvasnička. V tajné volbě nakonec dali zastupitelé přednost Janu Pijáčkovi, který tak alespoň zůstal v radě Vlčnova a nakonec zaujal místo také jako člen finančního výboru. Ve Vlčnově mají v současnosti patnáct zastupitelů. O mandáty se po krajských volbách v roce 2014 podělily Občanská demokratická strana (ODS), Sdružení nezávislých kandidátů (SNK), Starostové a nezávislí (STAN) , Československá strana lidová (KDU-ČSL) a Česká strana sociálně demokratická (ČSSD). Nejvíce křesel, celkem šest, získala v zastupitelstvu ODS, následovaná SNK a STAN se třemi zastupiteli, KDU-ČSL se dvěma mandáty a jediným zastupitelem za ČSSD. Koalici ve vedení obce o celkovém počtu devíti hlasů tvoří ODS se stranou STAN. Jejich členové také obsadili všechna místa v radě obce. Jiří Matušík je bez politické příslušnosti, ačkoliv figuroval ve volbách jako číslo čtyři na kandidátce ODS. V pondělí 23. ledna byl zvolen starostou obce Vlčnov v poměru 14 hlasů pro a jednoho, který se zdržel. Přestože byla volba tajná, lze se domnívat, že jediný hlas, který se zdržel hlasování, byl lístek právě Jiřího Matušíka. Jeho zvolení tak bylo jednoznačné. ČTĚTE TAKÉ Celých 26 let jsem naslouchal lidem. Realizoval jsem jejich nápady a sny

