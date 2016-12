Vít Janík a Pan Hu tvrdí, že slovácká slivovice spojuje národy

Huštěnovice – Trnky, durancie, jablka, hrušky, meruňky, mirabelky, třešně a špendlíky ze zahrádek a sadů, mají velice bohaté uplatnění v kuchyních. Když je ale muži promění v kvalitní kvas a v průběhu podzimu pak v pěstitelských lihovarech ve skupenství kapalné, dovedou lidem pozvednout náladu.

Přesvědčit se o tom mohli na Štěpána návštěvníci desátého jubilejního koštu slivovice v Huštěnovicích, posledním v tomto roce na Slovácku a pravděpodobně i prvním z letošní sklizně ovoce. „Pouze jednasedmdesát vzorků pálenek předložených pěstiteli na košt svědčí o tom, že se na úrodě ovoce podepsaly hlavně mrazíky, které přišly na konci dubna. Ale kvalita vystavených pálenek proti minulým ročníkům nijak nevybočuje," konstatoval Pavel Černý, jeden z pořadatelů huštěnovického koštu.

Souhlasně mu přikyvoval kunovický rodák Vít Janík s manželkou Pan Uh, rodačkou z Číny, s níž žije a pracuje v Anglii. „Přijeli jsme na vánoční svátky do Kunovic a nechtěli jsme si nechat ujít huštěnovický košt slivovice, která chutná nejen mně, ale i mé manželce. Ta za těch pět let, co spolu žijeme, na slivovici doslova vyrostla," snažil se přesvědčit Vít Janík, který se i s manželkou nechal do Huštěnovic přivézt svým strýcem Vladimírem Janíkem.

Vít se netajil tím, že svoji životní družku si v Číně našel, když tam před léty dva roky pracoval. „Než jsem se do čínské rodiny přiženil a byl přijat jako zeť, přivezl jsem jí ochutnat domácí hruškovici, můj kamarád z Holíče se tam zase pochlubil slivovicí," zavzpomínal Kunovjan. Když kořalky nastávajícímu tchánovi zachutnaly, byl prý Vít v sedmém nebi.

„S mojí manželkou tvrdíme, že slovácká slivovice, kterou pijeme jako lék, spojuje národy, ale také utužuje zdraví. Od smrti ale asi nepomůže," řekl s úsměvem Vít Janík.

Pan Hu zase prozradila, že v Číně se dělají dobré kořalky z rýže, ale ty ze Slovácka jsou vynikající. Podstatnou ingrediencí ale je podle ní i jejího manžela kvalitní kvas ze zdravého ovoce. Ten bezesporu museli mít šampioni huštěnovického koštu pálenek. Kategorii trnka a durancie opanoval s 96 body Miroslav Kropáček ze Starého Města, v kategorii hruška a jablko přiřkli degustátoři nejvíce bodů Zlínskému Zdeňku Mrlíkovi a v kategorii pálenek z ostatního ovoce měl nejlepší rynglovici huštěnovický Petr Kanyza.

„Letos ani u nás trnek nebylo, takže jsem vsadil na pálenku z jablek. A ona v Huštěnovicích zabodovala," radoval se Zdeněk Mrlík.