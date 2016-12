Věznice v Hradišti přechází do rukou státu. Soud podepsal její převod

Uherské Hradiště – První překážka na cestě k opravě a obměně rozsáhlého areálu nápravného zařízení z devatenáctého století, které leží ve středu Uherského Hradiště, je zdárně překonána.

Objekt bývalé věznice v Uherském Hradišti. Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Jan Karásek

Tamní okresní soud se totiž zdráhal převést věznici do majetku státu, neboť chtěl potvrzení záruk, že její prostory nadále budou sloužit také pro jeho potřeby. Za to si však vysloužil kritiku od ministra financí Andreje Babiše.

Mluvčí soudu Michal Tománek však pro ČTK uvedl, že požadavky soudu nakonec byly splněny.

„Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) se v předávací listině zavazuje potřeby soudu v areálu bývalé věznice respektovat. Bereme to tak, že by to do budoucna pro nás měla být určitá záruka," sdělil Michal Tománek.

Jakmile bude převod dokončený, může ÚZSVM pokračovat v krocích, na nichž se shodli signatáři zářijového memoranda o spolupráci ve věci budoucího využití věznice.

To na podzim letošního roku podepsalo sedm stran. Konkrétně ministr financí Andrej Babiš, ministr kultury Daniel Herman, předsedkyně soudu Hana Kurfiřtová, generální ředitel ÚZSVM, hejtman Zlínského kraje a starosta Uherského Hradiště.

Věznice v Uherském Hradišti vznikla na konci 19. století. Nechvalně se však proslavila až v padesátých letech minulého století, kdy se v jejích prostorách nacházeli političtí vězni, kteří byli vyslýcháni nevybíravými metodami.

Od roku 1960 však postupně chátrá a od devadesátých let dvacátého století se na její opravu marně hledají prostředky.