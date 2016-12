Velký hudební talent Filip Horák vyrůstá v Mařaticích

Uherské Hradiště – Je mu dvanáct let, žije v Uherském Hradišti Mařaticích, chodí do 6. třídy základní školy a jmenuje se Filip Horák. V uplynulých dnech obdržel významné ocenění v celostátní soutěži Zlatý oříšek, která má za cíl vyhledávat aktivní, úspěšné a nadané děti z celé České republiky, a to v různých oborech – umění, sportu, ekologii, přírodovědě, chovatelství, jazykových schopnostech, zajímavých činech.

včera 10:20 SDÍLEJ:

Filip Horák s cenami Zlatý oříšek.Foto: Miroslav Potyka

Do finále soutěže, které začátkem prosince natáčela Česká televize, vybrala odborná porota tři desítky nominovaných kandidátů a z nich pak určila deset vítězů, kteří získali finanční cenu a plastiku brněnského výtvarníka Jaroslava Homoly. Filip byl mezi oceněnými za svoji hudební produkci, o čemž se budeme moct přesvědčit 1. ledna 2017 na ČT ART v prestižním čase od 13 hodin. Tento talentovaný muzikant a hudební skladatel začal už ve svých pěti letech hrát na flétnu, pak přešel na klavír, a v současnosti zkouší hrát i na další hudební nástroje. První skladbu složil ve svých šesti letech a má za sebou celou řadu úspěchů. Skončil na 2. místě v Národní soutěži ZUŠ 2014 ve hře na klavír, stal se absolutním vítězem Moravia talentu 2015, 2016, získal stříbrné pásmo ve skladatelské soutěži v Hranicích nad Moravicí 2016, cenu poroty a II. místo v komorní hře s převahou dechových nástrojů 2016 a další. Na otázku co v poslední době zkomponoval, odpovídá mladý skladatel ze Slovácka, že zhudebnil verše Josefa Kainara a napsal skladbu pro hradišťský Slovácký komorní orchestr. A co by chtěl dělat v budoucnu? „Chtěl bych se věnovat filmové hudbě, mým vzorem jsou Ennio Morricone a Petr Hapka," tvrdí mladý hudební talent ze Slovácka. MIROSLAV POTYKA

Autor: Redakce