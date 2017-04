Velikonoční výstava vín v Polešovicích sedmdesátiletá

Sezona letošních koštů vína se o Velikonocích nachýlila do svého závěru. Na Slovácku bude v letošním jaru už jen pár koštů, které lze na prstech jedné ruky spočítat.

A tak není divu, že mnoho milovníků vína zamířilo o Božím hodu velikonočním do jedné z předních vinařských obcí na Slovácku, do Polešovic, na tradiční výstavu vín, která se přívlastkem Velikonoční pyšní bez přerušení už 70 let.

„Mnozí vínomilci zpochybňují, že velikonoční výstavy patří nejen na Slovácku, ale i v republice k těm nejstarším. Z archivů mám doloženo, že sedmdesáti ročníky velikonočních výstav vín se mohou pochlubit pouze Polešovice," konstatoval starosta městyse Michal Zapletal v úvodu jubilejní výstavy. Ta byla úderem deváté hodiny o Velikonoční neděli odstartována vyhlášením verdiktu degustační jury v polešovické sokolovně, která doslova a do písmene praskala ve švech.

Šampionem výstavy mezi bílými víny se stal vzorek slámového Sauvignonu ročníku 2015 z vinných sklepů Skalák ze Skalky. Svatovavřineckému z pozdního sběru ročníku 2013 od jalubského Radima Šimoníka přisoudili degustátoři titul šampion mezi červenými víny. Cenu starosty Polešovic za nejlepší kolekci vín, a to zbrusu novou sošku sv. Urbana, převzal Zbyněk Vaďura pro Vinařství Vaďura, které ještě na výstavě zabodovalo čtyřmi nejlepšími vzorky vín podle odrůdy.

„Hodnocení kolekce vín byla v Polešovicích zavedena před sedmi lety proto, aby vinaři předkládali k degustaci větší počet vzorků vín. Na výstavách se totiž většinou posuzuje pět nejlepších vzorků od jednoho vinaře," vysvětlil Zbyněk Vaďura. Netajil se tím, že za sedm let udělování Ceny starosty obce jen jednou nezamířila do Vinařství Vaďura, a to v loňském roce. „Na letošní výstavu jsme dali 13 vzorků vín, čtyři z té nejlepší kolekce zabodovaly také mezi nejlepšími vzorky podle odrůdy. Cenu starosty, kterou pro 70. ročník výstavy vytvořil polešovický sochař Daniel Trubač, budu dennodenně oprašovat a leštit," řekl s úsměvem Zbyněk Vaďura.

Vytvoření bronzové sošky sv. Urbana, vážící dvě kila, inicioval polešovický starosta. „On chtěl zvýraznit 70. ročník výstavy vín v městyse. Jeho přáním bylo, aby cena měla ušlechtilou podobu a trvalejší hodnotu. Jedna z osmi skic pro vznik této sošky by mohla sloužit jako předloha pro vytvoření sochy patrona vinařů, kterou by si Polešovice zasloužily," řekl sochař Daniel Trubač.

Zatímco loni bylo na výstavě 588 vzorků vína, což bylo na prostory polešovické sokolovny téměř maximum, letos se jich na jubilejním ročníku sešlo 832. „Protože kapacita sálu sokolovny je omezená, bylo v něm naléváno pouze 581 vzorků bílých vín, zatímco 205 vzorků červených a 46 rosé vín si mohli vínomilci vychutnat v prvním podlaží sokolovny. Před budovou byly dva velkoprostorové stany, určené pro občerstvení návštěvníků," informoval první muž Polešovic.