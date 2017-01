Nemocnice vyhlašují zákazy návštěv

Uherské Hradiště – Když začátkem týdne Slovácko oznámilo odchod Jaroslava Diviše do Jablonce, ředitel klubu Petr Pojezný jedním dechem doplnil, že by rád co nejdříve oznámil příchod posily. Netrvalo to dlouho a klub z Uherského Hradiště skutečně nového hráče představil. Z Liberce získal krajního záložníka Jana Navrátila, který by mohl být náhradou právě za Diviše. Ve Slovácku podepsal kontrakt na 3,5 roku.