Ve sportovní hale v Havřicích vybudují internát

Rekonstrukce vnitřních prostor sportovní haly v Havřicích začne prvního srpna. Brodští zastupitelé města schválili žádost Střední průmyslové školy a Obchodní akademie Uherský Brod, která chce ve druhém a třetím patře sportovní haly zřídit internát pro své studenty. O využití mají zájem také ostatní brodské střední školy.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Vít Šimánek

Opravy zahrnují nové podlahy, rozvody, kancelář, kuchyňku, studovnu a jeden nový pokoj. Kapacita je nyní dvacet lidí, po rekonstrukci se zvýší na osmadvacet.

„V budově přibudou vrátný, vychovatelka a kamery. To znamená daleko přísnější režim, než tam byl dosud,“ prozradil brodský starosta Patrik Kunčar.

Představitelé města doufají, že se rozpočet vleze do 2,5 milionu. O podpoře jednají i se Zlínským krajem. Hotovo by mělo být do 15. září.

„Na brodských středních školách studuje i mnoho studentů ze vzdálenějších krajů. Projekt má budoucnost. Proto do něj neváháme investovat větší peníze,“ uvedl místostarosta Petr Vrána. (bart)