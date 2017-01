V centru Brodu namísto pohostinství vznikají parkoviště pro úředníky

Uherský Brod – Ve svých třiasedmdesáti letech už Broďanka Alena Bartošíková jenom vzpomíná na časy, kdy v době jejího mládí neminul týden, aniž by se s partami vrstevníků setkávala na brodském Masarykově náměstí. Časy, kdy jeho horní část získala přezdívku brodské korzo, kde se scházely generace Broďanů před hotelem a restaurací Javořina nebo u Hanáka, jsou však pravděpodobně nenávratně pryč. Namísto hospod je dnes pár rychlých občerstvení, místo legendárních podniků banky a centrum města tak po páté hodině zeje prázdnotou.

Masarykovo náměstí v Uherském Brodě. Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Pavel Bohun

„Občas, když jdu z nějaké akce přes náměstí, potkám jednoho nebo dva lidi, kteří také jenom procházejí. Centrum Brodu je v současnosti prázdné, což je vzhledem k jeho historii velká škoda," posteskla si Alena Bartošíková.

Nejenom ona tak vidí jako promarněnou příležitost k oživení veřejného prostoru, že se v blízkosti náměstí, ve vnitrobloku za takzvanou kachlíkárnou, vybudovalo služební parkoviště namísto odpočinkové zóny.

„Ve srovnání s Hradištěm, ale i se spoustou jiných měst, Brod jednoduše v centru nežije. Problémem je, že u náměstí není odpočinková zóna, žádná pořádná restaurace, prostě nic, co by tam lidi lákalo," štve i jiného obyvatele města Martina Pappa.

Alternativy se přitom podle něj nabízely. „Studie na vnitroblok počítající se zónou pro obyvatele zpracované byly. Bohužel se domnívám, že současné vedení města zvolilo tu nejúspornější a nejjednodušší variantu, která se mu nabízela," dodal Martin Papp.

Podle starosty Uherského Brodu Patrika Kunčara se však podobným nařčením brání. Podle něj je problém vnitrobloku v jeho přístupových cestách. „Jeden průchod do něj máme přes lékárnu, druhý průchod se nám podařilo získat na spodní straně. Problém s prvním vstupem je, že jej lékárna využívá pro zásobování a ukládání odpadů, na druhém zase máme pouze věcné břemeno pro vjezd automobilů," vysvětlil Patrik Kunčar.

Město navíc ve vnitrobloku muselo rezervovat určité místo majitelům sousedních nemovitostí. „Jejich žádosti na uvolnění plochy pro přístup k jejich nemovitostem značně limitují plochu, s níž nadále může město ve vnitrobloku počítat," zdůraznil starosta.

K oživení náměstí by však letos přece jen mohlo dojít. Z rozpočtu Uherského Brodu je vyčleněna částka jednoho a půl milionu korun na instalaci obsáhlého stánku s posezením, který by měl vyrůst přímo na náměstí. „Další možností je neprodloužit smlouvu lékárně v jejím dosavadním působišti a nabídnout tento prostor provozovatelům pohostinských zařízení. To se však bavíme v horizontu pěti let," naznačil Patrik Kunčar.