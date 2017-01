V Březové by mohla vzniknout střední škola

Březová - Michal Stašek chodí do deváté třídy Základní školy a mateřské školy v Březové. Sám oproti spolužákům z běžných základních škol měl vždy výhodu i nevýhodu se svým handicapem lehkého autismu s Aspergerovým syndromem.

Ředitel MŠ a ZŠ Březová Ludvík Zimčík. Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Blanka Malušová

Ačkoliv svojí inteligencí bez problému běžné učivo zvládal, sociální začlenění do kolektivu mu nikdy nešlo. Co hůř, na základní škole byl i nějakou dobu šikanován. Právě proto se rozhodli jeho rodiče hledat alternativní formy vzdělávání, které by Michalovi umožnily lépe vnímat studium bez větší porce stresu a stýkat se s dalšími žáky. I proto si vybrali na sedmý, osmý a devátý ročník základní školy tu v Březové, i když pocházejí ze Zlína. Individuální přístup, možnost domácího samostudia i vstřícnost lektorů je nadchly. Nyní by navíc mohl mít možnost Michal pokračovat v Březové na střední škole, o niž tamní ředitel Ludvík Zimčík už několikrát marně žádal na Zlínském kraji. Povolení však dostal až nyní s příchodem nových radních.

„Jak už se Michal blížil k věku, kdy bude mít vystudovanou základní školu, začali jsme se trochu obávat, na jakou střední školu má přejít vzhledem k jeho handicapu. V Březové jsme přitom nadmíru spokojeni a kdyby to bylo možné, rozhodně bychom tam Michala nechali," sdělila jeho matka Alena Stašková.

Nejsou tak jediní, kdo vytvářel tlak na Ludvíka Zimčíka, aby jeho snaha vytvořit střední školu v Březové neopadala. Rodiče dalších handicapovaných dětí, sportovců či diplomaté, jejichž potomci musejí strávit školní rok na cestách, ti všichni přispěchali také se svým apelem. Možná i proto ani po dvou zmařených žádostech Ludvík Zimčík neupustil od svého pradávného snu.

„Už když jsem přišel na školu v roce 2011, kdy fungovala v Březové stěží jedna třída mateřské školy, chtěl jsem vybudovat vzdělávací instituci včetně středoškolského oboru. Dvakrát mě však na kraji odmítli, takže jsem zkusil žádost zaslat ještě po volbách na nově zvolenou Radu Zlínského kraje. Tam konečně projekt schválili," pochvaloval si Ludvík Zimčík. Z celkového počtu 1307 středních škol v republice by navíc byla teprve druhou, která nabízí výhradně dálkovou formu studia.

Jediný obor kombinovaného lycea má nabídnout kapacitu sto dvaceti míst. Vyučovat se přitom bude výhradně dálkově, a tak v Březové nevznikne žádný další školský objekt. „Určité náklady vzniknou pouze v podobě zafinancování lektorů, s nimiž ale budeme většinou spolupracovat externě.

Zájem je přitom už dnes obrovský, přestože stále nemůžu schvalovat přihlášky, protože vše musí posvětit ještě ministerstvo školství," dodával si trpělivost Ludvík Zimčík.

Co přimělo Zlínský kraj změnit názor na střední školu v Březové, vysvětloval jeho radní Petr Gazdík zodpovědný za školství.

„Projektu jsem od začátku fandil a mám za to, že nemůžeme přehlížet moderní formy výuky, které se ruku v ruce s technologiemi ve společnosti rozvíjí. Styl vzdělávání zvolený již na základní škole v Březové je velmi progresivní a ojedinělý v celé republice. Umožnit vznik podobné střední školy je do jisté míry průkopnické, nicméně věřím, že jsme se vydali správnou cestou," poznamenal Petr Gazdík.