Uspěje Slavkov? Porota vybere Vesnici roku 2017

Do voleb do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR zbývá 36 dní. Ve Zlínském kraji se o přízeň voličů bude ucházet čtyřiadvacet stran a hnutí a 481 lidí. Z Uherskohradišťska pochází 96 kandidátů, přímo Uherského Hradiště pak sedmadvacet. Mezi nimi jsou i nejstarší a nejmladší kandidát, které od sebe dělí plných jednapadesát let.