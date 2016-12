Uříznout si vánoční stromek? V Osvětimanech vám k tomu nabídnou i pilku

Chřiby – Vánoční stromky se prodávají sice už od začátku prosince, někteří lidé však s jejich nákupem otálejí a poohlížet se po nich začínají podle slov lesáků a prodejců až v posledním týdnu před Vánocemi.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Milena Marešová

„Už několik let kupuji smrček tak deset dnů až týden před Vánocemi přímo u Lesní správy v Buchlovicích nebo u některého z jejích revírníků. A pořídím jej tam levněji než u hypermarketů. Navíc mám jistotu, že je stromeček vždycky čerstvě uřezaný," pochvaluje si Hradišťan Jiří Kovář.

STROMKY BUDOU Z PROŘEZÁVEK

Ani letos však nenabídnou lesáci ze státního podniku Lesy České republiky v Chřibech tak bohatý sortiment vánočních stromků jako specializované firmy, které je pěstují na plantážích mimo les. „Lesní správa Buchlovice má letos k prodeji pouze omezený počet vánočních stromků z nutných prořezávek, prováděných při běžné péči o mladé lesní porosty. Při nich se odstraňují především stromky netvárné, které by vadily růstu perspektivních jedinců," vysvětlil Ladislav Karásek z Lesní správy Buchlovice. Cena vánočních stromků je podle něj letos stejná jako loni. Smrček od jednoho do dvou metrů přijde na 100 korun včetně DPH, za borovici stejné výšky zaplatí zájemce 150 korun a za jedli 250 korun. Výtěžek z prodeje stromků chtějí lesáci investovat opět do lesa. „Letos máme přichystáno na 700 kusů vánočních stromků. Z toho 600 smrků ztepilých, 70 borovic lesních a 30 jedlí bělokorých," upřesnil buchlovický lesní správce.

ZAPLATÍTE 250 KORUN, VÝŠKA NEROZHODUJE

Lesní družstvo Osvětimany těžbu vánočních krasavců v příliš malých lesních kulturách, anebo už v těch odrostlých, v uplynulých čtyřech letech neprovádělo. Situace se však letos změnila. Borovice černé a smrky pichlavé dorostly na plantáži vánočních stromků. „Ve stanovený čas plantáž vždy otevřeme a lidé si mohou přijít uřezat svojí nebo námi zapůjčenou pilkou stromeček, který se jim líbí. Za stromek bez ohledu na jeho výšku zaplatí 250 korun," informoval ředitel lesního družstva Miloš Peška. To podle něj, ani podle zájemců o koupi jehličnatého symbolu Vánoc není ve srovnání s prodejci u nákupních center cena vysoká. Navíc nakupovat stromek před hypermarketem není zdaleka varianta nejlevnější.

KRÁDEŽE V LESE JSOU MINULOSTÍ

„Taková jedle nordmanská, smrk ztepilý a stříbrný pichlavý v nejprodávanější kategorii, a to od sto padesáti do dvou metrů výšky, přijdou u marketů na 499 korun. Některé stromky před hypermarkety jsou neustálým přebíráním zákazníků poškozené," poznamenal čtyřicetiletý Jan Zahradník.

Obavy z nájezdu zlodějíčků na vánoční stromky ale lesáci v Chřibech nemají a vstup do lesa v předvánočním období nezakážou. „Žádné krádeže vánočních stromků jsme letos s našimi osmi revírníky nezaznamenali. Zatím se potvrzuje naše zkušenost z předchozích let, že slušných lidí se vztahem k lesu a přírodě přibylo," sdělil buchlovický lesní správce.

S ostrahou mladých lesních porostů bude před Vánoci lesákům pomáhat Policie ČR. „Naši policisté na silnicích kontrolují, zda řidiči, kteří převážejí vánoční stromky, k nim mají také prodejní doklad. To, že jej budou mít u sebe, vyvrátí podezření, že by stromek zcizili," sdělila mluvčí uherskohradišťské policie Milena Šabatová.