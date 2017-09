Učitelé: Dokud platy nezvýší, nevěříme tomu

„Mám obavu, aby to nebyl jen předvolební slib.“ To je reakce učitelky Růženy Hlůškové ze základní školy U Pálenice v Kunovicích na skutečnost, že se vládní koalice před pár dny dohodla na navýšení platů učitelům o 15 procent. Záměr by vláda měla schválit do konce září.

Uvěřit tomu se vítězka soutěže o nejlepší učitelku Zlatý Ámos 2013 zatím zdráhá. „Může se i stát, že se nám platy sice zvednou, ale tyto peníze úředníci vezmou z jiných složek, která je pohyblivá k platu, například z odměn,“ přemítá.

Podle oblíbené pedagožky nejsou platy učitelů v porovnání s ostatními vysokoškolskými profesemi dostatečně vysoké. „I ve srovnání s evropským průměrem jsou zde platy učitelů nízké. A nesmíme zapomínat, jak velkou zodpovědnost máme,“ upozornila.

Práce vás musí především bavit

Vidina malého platu od její milované práce zatím neodradila ani čtyřiadvacetiletou Alenu Hiršovou. „Je to spíše práce o tom, jestli vás to baví, či ne,“ řekla Deníku mladá učitelka, která po ukončení studia nastoupila coby učitelka do 2. základní školy Napajedla, kam coby školačka sama chodila.

„Věděla jsem, že chci být učitelkou, od vysoké školy. Mám děti moc ráda. Někteří z mých spolužáků už dokonce učili i při škole. Byli jsme tam všichni zapálení, plat nás neodradil,“ podotýká mladá učitelka.

Zda učitelé skutečně dostanou přidáno, je opatrná i Oldřiška Šimčíková z kroměřížského střediska Českomoravského odborového svazu pracovníků školství.

„Sliby se slibují, blázni se radují. To říká jedno známé rčení. Stoprocentně vítáme navýšení platů, ale dokud to nebudeme mít černé na bílém a nebudou tabulky, tak tomu nevěříme. Každý si může vykládat, co chce. Stále tak držíme stávkovou pohotovost,“ konstatovala.

Kantorské platy nejsou příliš motivační

Desetiletou praxi ve školství už má Eva Lužová ze Zlína. Čtyři roky učila na škole v Uherském Hradišti, nyní šestým rokem v otrokovické Základní škole T. G. Masaryka. Uznává, že kantorské platy nejsou příliš motivační. Ani pro dlouholeté kantory a už vůbec ne pro začínající učitele. Pro ně jsou spíše odrazující.

„A to je špatně. Kdo vidí do školství, musí uznat, co úsilí stojí a jak je to náročná práce. Je potřeba s tím něco udělat. Začínající potřebují motivaci, stejně tak ti, co mají už několikaletou praxi,“ vysvětlila Eva Lužová. Kdyby prý platy tak jak tak nenavýšili, nešla by prý ze školy pryč. Příjemné to ale není.

Souhlasí s ní také ředitelka zmíněné otrokovické školy Marta Zakopalová. „Budu jenom ráda, když budu moct pedagogy lépe ocenit. Naštěstí nyní nemám problém s obsazováním učitelů. Musím to ale zaklepat,“ pousmála se ředitelka.