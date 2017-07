Tropy na Slovácku: firmy zavádí speciální opatření

Kovář, svářeč, sklář či lakýrník. Pro řadu podniků na Slovácku přichází každoročně s teplotami stabilně přesahujícími třicet stupňů Celsia jedno z nejhorších ročních období. I proto se některé firmy v regionu rozhodly pro sérii opatření, která by měla pracovníkům pomoci se zvládáním teplot sahajícím až k padesáti stupňům uvnitř závodu.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/archiv

Rušné období zažívají také zdravotníci Uherskohradišťské nemocnice. Tam v uplynulých dnech kvůli tropům přijali několik pacientů.

„Nešlo o nic vážného a většina z nich byla po infuzi a zavodnění propuštěna na druhý den,“ sdělila mluvčí nemocnic Zlínského kraje Dana Lipovská.

Jaká konkrétní opatření se snaží svým zaměstnancům poskytovat firmy před neúnosnými horky popsal ve stručnosti za železárny Z-Group Steel Holding z Veselí nad Moravou Miroslav Slaný.

„Přes den se haly nahřejí a pak je uvnitř i padesátistupňové vedro. Přes noc navíc nestačí vychladnout. Klíčové z hlediska zdraví je dodržovat pravidelný pitný režim. Naši pracovníci mají k dispozici dostatek tekutin, které pro ně zajišťujeme. Jde především o minerálky a nealkoholické pivo. Ty jim dodávají potřebné minerály a látky, které lidé ztrácejí při práci v horkých provozech. Spotřeba těchto nápojů se v teplých dnech zvyšuje v průměru přibližně o 40 procent,“ doplnil Miroslav Slaný.

Stejný problém musí řešit také kováři.

„Když vejdu do místností s výhní, cítím se jako kdybych vystoupil z letadla někde v tropickém pásmu. Snažím se proto vstávat brzo ráno a končit s prací dřív, abych nemusel snášet ta největší vedra. Bohužel i tak je práce těžší a jde mi pomaleji,“ vysvětlil komplikace Vítězslav Bobčík z podolské Čertovy kovárny.

Jak poznamenal vedoucí svářečské školy Pavel Knotek, vysoké teploty mohou zdržet vzhledem k nařízení nosit ochranný oblek také svářeče.

„V současnosti je téměř nemožné svářet spoje venku na přímém slunci. Předpisy stanovují ochranné kryty, které svářeč musí mít, s nimiž nejde v takovém vedru normálně pracovat,“ doplnil Pavel Knotek.

Naopak celoročně jsou na práci v horku zvyklí ve sklárnách v Květné. I proto se tam současná opatření nevymykají běžným návykům.

„Tak jako vždy zajišťujeme sklářům dostatečný přísun vody a mají nárok také na několik takzvaných tepelných pauz, díky kterým se můžou na chvíli ochladit venku či v méně horkých místnostech fabriky," dodal ředitel skláren Marek Mikláš.

Doporučená opatření proti přehřátí

Několik rad, jak se vyvarovat kolapsům z horka, vydaly v posledních dnech Nemocnice Zlínského kraje. Mezi ty nejzásadnější patří dostatečný přísun tekutin, v kritických dnech to může být klidně až tři nebo čtyři litry nejlépe čisté vody.

Omezení konzumace alkoholu a kávy, vyhýbat se fyzické zátěži a chránit si hlavu před sluncem. Nejcitlivějšími věkovými kategoriemi na následky dehydratace jsou pak senioři a děti. A jak reagovat, pokud někdo zkolabuje z horka?

Postiženého člověka je potřeba co nejdříve uložit do stínu a nejlépe do temna. Poté se snažit do něj pomalu dostat tekutiny, zkusit vnější chlazení pomocí obkladu a zvednout mu dolní končetiny. Pokud by stav přetrvával, je třeba vyhledat lékaře.